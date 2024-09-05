«🤷🏾‍♂️😂». Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч» и показал фото с трофеями ЛЧ, Ла Лиги и Суперкубка Испании

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Суперкубок Испании Золотой мяч соцсети Родриго Футбол

Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч».

Полузащитник «Реала» не был номинирован на приз лучшему футболисту года по версии France Football.

Всего на это звание претендуют 30 игроков. «Мадрид» в списке представляют Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль и Антонио Рюдигер.

После объявления претендентов Родриго выложил коллаж, отражающий моменты прошлого сезона, в котором бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, сопроводив его эмодзи: «🤷🏾‍♂️😂».

Фото: instagram.com/stories/rodrygogoes

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

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39 комментариев
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С такой логикой можно всех игроков стартового состава Реала в этот список претендентов закинуть. Родриго сильный форвард, но не он сыграл определяющую роль в том, что все эти трофеи стоят у него на полке. Так что всё справедливо.
+33
-4
+29
Надо было весь состав Реала туда записать?
+14
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+13
Ответ xDe xDe
Кстати да. ЗМ, понятное дело, Родриго не светит, но не увидеть его в тридцатке, где присутствует условный Витинья, при всём к нему уважении - это странно.
Много игр ПСЖ видели чтобы делать выводы о Витинье?
+19
-7
+12
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Зато Довбик попал. Странно что Мудрика ещё не включили туда.
Согласен. Каждый год же форвард из Восточной Европы становится лучшим бомбардиром топ-лиги. Так себе достижение-то.
+7
-1
+6
Ответ Tpy6kaMerlina
С такой логикой можно всех игроков стартового состава Реала в этот список претендентов закинуть. Родриго сильный форвард, но не он сыграл определяющую роль в том, что все эти трофеи стоят у него на полке. Так что всё справедливо.
Скромность определяет величие! Во времена Зидана и Недведа такого не было) самопиар
+6
-1
+5
Кстати да. ЗМ, понятное дело, Родриго не светит, но не увидеть его в тридцатке, где присутствует условный Витинья, при всём к нему уважении - это странно.
+19
-14
+5
Свои гол+пас за сезон он, естественно, показывать не стал
+4
0
+4
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Зато Довбик попал. Странно что Мудрика ещё не включили туда.
Довбик лучший бомбардир чемпа, а какие индивидуальные заслуги у Родриго? Несчастные 10 голов?
+4
0
+4
Варан должен был брать ЗМ в 2018-ом по такой логике, он тогда был единственный, кто взял и ЛЧ и ЧМ.
+2
0
+2
А остальная половина команды, которую номинировали, разве не выиграла те же чашки?
+2
0
+2
Риго по гол+пас даже не в 50 лучших мира. Да ещё и играет в судейском реале, и стату 18+7 можно делить на два.
+5
-3
+2
Ответ Jese Rodrigues
Как всегда зарешала плей-офф ЛЧ, кто там светился тот и попал.
Довбик засиял там я смотрю
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На самом дел, не понимаю, почему все игнорируют Родриго. Парень все умеет в атаке. Так ещё и без мяча отрабатывает. Забивает и голевые раздаёт.
Видимо мало привлекает внимание всякой околофутбольной мишурой. Другого объяснения у меня нет.
Считаю его сильнее того же Винисиуса. Он вносит бОльший вклад в успехи Мадрида. Много раз в решающие моменты выручал Реал. Чего не скажешь о его партнёре по атаке, соотечественнике.
+2
-1
+1
ЧСВ игроки в ЧСВ клубе, впринципе логично)
+2
-1
+1
Ответ Сергей Истомин
Скромность определяет величие! Во времена Зидана и Недведа такого не было) самопиар
Как и соцсетей не было
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0
+1
Ответ Pasta
Ольмо нещадно тащил на Евро в сборной Испании. Крупный турнир сборных(который проводится не каждый год) априори >, чем просто очередной розыгрыш ЛЧ. Так что нахождение Ольмо какие вопросы вызывает? По остальным согласен. Раз они есть, то должен быть и Родриго.
Насчет Ольмо скорее соглашусь, один уровень с Родриго
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Ответ Tpy6kaMerlina
С такой логикой можно всех игроков стартового состава Реала в этот список претендентов закинуть. Родриго сильный форвард, но не он сыграл определяющую роль в том, что все эти трофеи стоят у него на полке. Так что всё справедливо.
Как сказать, гол Сити он забил.
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Ответ Олег Кабанов
ЧСВ игроки в ЧСВ клубе, впринципе логично)
На поле подкрепляют слова действиями, могут себе позволить
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Ответ xqystfsf7s
Надо было весь состав Реала туда записать?
Всех не надо, но угольков - обязательно, иначе - расизм!
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Ответ Давид Agabekyan
Много игр ПСЖ видели чтобы делать выводы о Витинье?
Не так много. Более того, даже считаю, что Витинья отлично провёл сезон - поэтому, собсно, и написал "условный". Не стоит принимать мой комент за критику игрока.
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Ответ Jese Rodrigues
Как всегда зарешала плей-офф ЛЧ, кто там светился тот и попал.
Так Родриго там забил двушку сити
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Ответ Мексиканская песня
Он негр.
Негр индус
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Напомню, что фифанелю в 2021 подарили ЗМ за 3 место в ЛЛ, за очередной разгромный и позорный вылет из ЛЧ, за Копа Америка где набил 4 гола против Боливии и Эквадора и топ статой в плей-офф 1 гол Эквадору, и 0+0 в полуфинале и финале. По сравнению с этим позором, Родриго должны дать платиновый мяч.
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🦧😂
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Сейчас бы всех игроков ротации включать в список.
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