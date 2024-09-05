«🤷🏾♂️😂». Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч» и показал фото с трофеями ЛЧ, Ла Лиги и Суперкубка Испании
Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч».
Полузащитник «Реала» не был номинирован на приз лучшему футболисту года по версии France Football.
Всего на это звание претендуют 30 игроков. «Мадрид» в списке представляют Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль и Антонио Рюдигер.
После объявления претендентов Родриго выложил коллаж, отражающий моменты прошлого сезона, в котором бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, сопроводив его эмодзи: «🤷🏾♂️😂».
Фото: instagram.com/stories/rodrygogoes
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Видимо мало привлекает внимание всякой околофутбольной мишурой. Другого объяснения у меня нет.
Считаю его сильнее того же Винисиуса. Он вносит бОльший вклад в успехи Мадрида. Много раз в решающие моменты выручал Реал. Чего не скажешь о его партнёре по атаке, соотечественнике.