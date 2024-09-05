«🤷🏾‍♂️😂». Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч» и показал фото с трофеями ЛЧ, Ла Лиги и Суперкубка Испании

Родриго отреагировал на непопадание в список претендентов на «Золотой мяч».

Полузащитник «Реала» не был номинирован на приз лучшему футболисту года по версии France Football.

Всего на это звание претендуют 30 игроков. « » в списке представляют , , , , и .

После объявления претендентов выложил коллаж, отражающий моменты прошлого сезона, в котором бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, сопроводив его эмодзи: «🤷🏾‍♂️😂».

Фото: instagram.com/stories/rodrygogoes

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»