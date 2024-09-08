Родриго о непопадании в список претендентов на «Золотой мяч»: «Я расстроился – мне нашлось бы место в тридцатке, думаю. В «Реале» и сборной поддержали меня»

Родриго считает, что заслуживал оказаться в числе претендентов на «Золотой мяч».

Вингер « » и сборной не попал в список из 30 игроков, претендующих на награду в 2024 году.

«Я был расстроен, потому что я думаю, что заслужил там быть. Я не хочу умалять заслуги игроков, которые попали [в список], но я думаю, что мне нашлось бы место среди 30 [претендентов]. Это стало неожиданностью... Но я мало что могу сделать, решения принимаю не я.

Я выложил пост с чем-то вроде насмешки. Сейчас мне нечего сказать. Все знают, что я возмущен. Все [поддержали меня], как в сборной, так и в «Реале». Мне присылали сообщения», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.