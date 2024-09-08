Родриго о непопадании в список претендентов на «Золотой мяч»: «Я расстроился – мне нашлось бы место в тридцатке, думаю. В «Реале» и сборной поддержали меня»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Родриго Футбол

Родриго считает, что заслуживал оказаться в числе претендентов на «Золотой мяч».

Вингер «Реала» и сборной Бразилии не попал в список из 30 игроков, претендующих на награду в 2024 году.

«Я был расстроен, потому что я думаю, что заслужил там быть. Я не хочу умалять заслуги игроков, которые попали [в список], но я думаю, что мне нашлось бы место среди 30 [претендентов]. Это стало неожиданностью... Но я мало что могу сделать, решения принимаю не я.

Я выложил пост с чем-то вроде насмешки. Сейчас мне нечего сказать. Все знают, что я возмущен. Все [поддержали меня], как в сборной, так и в «Реале». Мне присылали сообщения», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чувак, играя в нападении, выбил стату за 51 матч 17+9 и чето жалуется
у того же Салаха в два раза выше показатели, но ничего, тоже не попал
+53
-7
+46
Ответ rigobersong
Мадридские африканцы уже совсем головой тронулись:) Милито в 2010 в список не включили за требл и 2 гола в финале, а эти афрозумеры хотят за пару проходных голов, что бы им дали ЗМ, и это в момент полного позора на турнирах сборных:)) Если не дадут Лаутаро, премию можно закрывать:)
Милито в 2010
игрок года в Италии, игрок года в ЛЧ, лучший нап в ЛЧ, игрок финала ЛЧ, игрок года по версии УЕФА

я вообще не понимаю, почему все орут про Снейдера и почему Милито прокатили с ЗМ
+28
-4
+24
Вместо 30-ки надо придумать 300-ку, чтобы никто не расстраивался.
+12
-2
+10
Альварес в прошлом сезоне подменял и Холанда, и Де Брюйне, выбил стату 19 + 13 в 51 матчах и 2 + 1 в Копа Америка (у того же Родриго 0+0), но почему то он не ноет:)
+13
-3
+10
Ответ Дима
Комментарий удален пользователем
Родриго хоть в каком то турнире становился одновременно лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком?
+11
-2
+9
Опять нытьё от испанских воспитанников королевского клуба
+12
-7
+5
Ну а чем он заслужил чтобы попасть в топ 30?
+6
-3
+3
Толку от попадания в 30-ку, если реальных претендентов человека 3, остальные для галочки.
+3
0
+3
Ответ Crosser
Ну а чем он заслужил чтобы попасть в топ 30?
Несколькими хорошими матчами в ЛЧ. Ольмо же попал за три матча на Евро. С таким низким порогом входа было преступлением не включить Шранца, Микаутадзе и Мусиалу - лучших бомбардиров Евро)
+8
-6
+2
Ответ Гномович!
Самые главные турниры ЛЧ и ЧМ в 2010. Снейдер: - Лучший бомбардир ЧМ - 5 голов (вместе с Форланом, Мюллером и Виллья) - Лучший ассистент ЛЧ (7 ассистов) - В ЛЧ 3+7 ( у месси 8+0) (у Милито 6+3) То есть в ЛЧ у Снейдера стата лучше чем у обоих)) Снейдер ЧМ 2010: - финалист ЧМ - 5 голов (4 из них в плей-офф) Милито на ЧМ 2010: - позорный вылет в 1/4 со счетом 4-0 - 0 голов за весь турнир Месси на ЧМ 2010: - позорный вылет в 1/4 со счетом 4-0 - 0 голов за весь турнир Полный декласс от Снейдера.
норм ты
кто угодно лишь бы не Месси
это уже болезнь

все подгоняешь под условия задачи
+4
-2
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Насраиа Эбана в каком становился?
Причём тут ваш новый хозяин?
+3
-1
+2
поколение нытиков. Раньше всем плевать было на этот список претендентов
+6
-4
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Это который три класико подряд плакал?))
Ничего, что ему было 16?)
Кто не падал - тот не поднимался
+1
0
+1
Ещё один какой-то бразил обоссаный в тридцатку хочет попасть, возмущается там ещё чего-то ))
0
0
0
По игре намного полезнее примата.
0
0
0
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
0
0
0
Родриго и его окружение, как это модно называть, видимо готовит почву под возможный трансфер. Другого объяснения я не вижу, ибо статистика у него средняя, ничего выдающегося за сезон не показал, в ключевых матчах ЛЧ не тащил, как тот же Винисиус, в сезоне тоже нет, как тот же Беллингем. Так что это начало нового сериала, с Мбаппе же закончилась сага
0
0
0
прикольный нытик😁
+3
-3
0
Ответ Дима
таким же успехом могли диаау дать и ту и ту премию
Кому? Какую премию?
+1
-1
0
Ответ Tristan...
Кому? Какую премию?
я же не говорю что зм нужно отдать родриго.
я говорю что в 30ку номинантов должен был быть включён игрок, который провел все игры плей-офф и приносил пользу.

Да. я почему-то забыл что зм в это не про объективность, а про личные симпатии редакторов ФФ и голосующих
+2
-2
0
Так а за что?
Безумно средненький распиаренный вингер со статистикой уровня «Уолкотта» и парой победный мячей. Вот это претендент за ЗМ
+3
-3
0
Давно пора ЗМ по амплуа разделить, причём дифферинцация должна быть очень мелкая, от крайнего защитника до вингера
+1
-1
0
Ответ JohnnyMulka
Милито в 2010 игрок года в Италии, игрок года в ЛЧ, лучший нап в ЛЧ, игрок финала ЛЧ, игрок года по версии УЕФА я вообще не понимаю, почему все орут про Снейдера и почему Милито прокатили с ЗМ
Нууу... как бы сказать... проведя весь ЧМ на лавке сложно претендовать на ЗМ...
0
0
0
Ответ Roman
Чувак, играя в нападении, выбил стату за 51 матч 17+9 и чето жалуется у того же Салаха в два раза выше показатели, но ничего, тоже не попал
Но Салах не из Реала
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
Милито в 2010 игрок года в Италии, игрок года в ЛЧ, лучший нап в ЛЧ, игрок финала ЛЧ, игрок года по версии УЕФА я вообще не понимаю, почему все орут про Снейдера и почему Милито прокатили с ЗМ
Милито на чм провалился
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий