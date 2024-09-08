Родриго о непопадании в список претендентов на «Золотой мяч»: «Я расстроился – мне нашлось бы место в тридцатке, думаю. В «Реале» и сборной поддержали меня»
Родриго считает, что заслуживал оказаться в числе претендентов на «Золотой мяч».
Вингер «Реала» и сборной Бразилии не попал в список из 30 игроков, претендующих на награду в 2024 году.
«Я был расстроен, потому что я думаю, что заслужил там быть. Я не хочу умалять заслуги игроков, которые попали [в список], но я думаю, что мне нашлось бы место среди 30 [претендентов]. Это стало неожиданностью... Но я мало что могу сделать, решения принимаю не я.
Я выложил пост с чем-то вроде насмешки. Сейчас мне нечего сказать. Все знают, что я возмущен. Все [поддержали меня], как в сборной, так и в «Реале». Мне присылали сообщения», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.
у того же Салаха в два раза выше показатели, но ничего, тоже не попал
игрок года в Италии, игрок года в ЛЧ, лучший нап в ЛЧ, игрок финала ЛЧ, игрок года по версии УЕФА
я вообще не понимаю, почему все орут про Снейдера и почему Милито прокатили с ЗМ
кто угодно лишь бы не Месси
это уже болезнь
все подгоняешь под условия задачи
Кто не падал - тот не поднимался
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
я говорю что в 30ку номинантов должен был быть включён игрок, который провел все игры плей-офф и приносил пользу.
Да. я почему-то забыл что зм в это не про объективность, а про личные симпатии редакторов ФФ и голосующих
Безумно средненький распиаренный вингер со статистикой уровня «Уолкотта» и парой победный мячей. Вот это претендент за ЗМ