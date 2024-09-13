«Реал» продлил контракт с Луниным до 2030 года
Андрей Лунин продлил контракт с «Реалом».
«Мадрид» объявил, что 25-летний голкипер подписал соглашение до 2030 года.
Фото: realmadrid.com
Лунин перешел в «Реал» в 2018 году. Украинец выиграл с клубом 10 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов и 2 Ла Лиги.
В минувшем сезоне Андрей был основным вратарем «Реала» после травмы Тибо Куртуа. В этом сезоне он еще не играл.
Подробная статистика выступлений Лунина – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
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