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«Реал» продлил контракт с Луниным до 2030 года

Андрей Лунин продлил контракт с «Реалом».

«Мадрид» объявил, что 25-летний голкипер подписал соглашение до 2030 года.

Фото: realmadrid.com

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году. Украинец выиграл с клубом 10 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов и 2 Ла Лиги.

В минувшем сезоне Андрей был основным вратарем «Реала» после травмы Тибо Куртуа. В этом сезоне он еще не играл.

Подробная статистика выступлений Лунина – здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
logoСборная Украины по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoАндрей Лунин
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