Беллингем о дубле брата в 2023-м: «Никогда не забуду, как Анчелотти сказал: «Черт возьми, мы подписали не того. Я приглашу его и буду выпускать на твоей позиции»

Джуд Беллингем рассказал о шутке Карло Анчелотти после дубля его брата.

18-летний Джоб Беллингем играет за «Сандерленд ». В августе 2023 года он принес победу своей команде, забив два гола в матче с «Ротерхэмом» (2:1).

«Я был в шоке от того, что он забил дважды, и я никогда не забуду, как Анчелотти сказал мне: «Черт возьми, мы подписали не того». Я в шоке: «Вы шутите». Он говорит: «Нет, серьезно, я собираюсь пригласить его». Я спрашиваю: «Ну и где вы будете его выпускать?» Он отвечает: «На твоей позиции». Я подумал: «Вот блин!»

А потом он, наконец, одарил меня легкой ухмылкой, у меня отлегло от сердца, и я подумал: «Ладно, ладно». А потом подумал: «На сегодня никакого давления!» – сказал полузащитник «Реала » в ролике на своем ютуб-канале.