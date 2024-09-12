Беллингем о дубле брата в 2023-м: «Никогда не забуду, как Анчелотти сказал: «Черт возьми, мы подписали не того. Я приглашу его и буду выпускать на твоей позиции»
Джуд Беллингем рассказал о шутке Карло Анчелотти после дубля его брата.
18-летний Джоб Беллингем играет за «Сандерленд». В августе 2023 года он принес победу своей команде, забив два гола в матче с «Ротерхэмом» (2:1).
«Я был в шоке от того, что он забил дважды, и я никогда не забуду, как Анчелотти сказал мне: «Черт возьми, мы подписали не того». Я в шоке: «Вы шутите». Он говорит: «Нет, серьезно, я собираюсь пригласить его». Я спрашиваю: «Ну и где вы будете его выпускать?» Он отвечает: «На твоей позиции». Я подумал: «Вот блин!»
А потом он, наконец, одарил меня легкой ухмылкой, у меня отлегло от сердца, и я подумал: «Ладно, ладно». А потом подумал: «На сегодня никакого давления!» – сказал полузащитник «Реала» в ролике на своем ютуб-канале.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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