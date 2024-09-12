«Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА с правом выкупа
Фелипе Мендес перешел в «Крылья Советов».
Самарский клуб подписал полузащитника ЦСКА на правах аренды с опцией выкупа.
Чилиец выступал за армейцев с 2022 года. В составе московской команды он провел 71 матч, отличившись 1 голом и 1 ассистом.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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