«Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА с правом выкупа

Фелипе Мендес перешел в «Крылья Советов».

Самарский клуб подписал полузащитника ЦСКА на правах аренды с опцией выкупа.

Чилиец выступал за армейцев с 2022 года. В составе московской команды он провел 71 матч, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .