Воробьев о судействе: «Почему в России ВАР смотрят по 7 минут? Каждый раз кажется, что они сидят и думают, что потом говорить будут»
«Локомотив» уступил краснодарцам со счетом 0:3.
– Почему проиграли «Краснодару»?
– Уже все обсудили, что Илюха Лантратов совершил результативную ошибку. Да, с кем не бывает? Это спорт. Футбол без ошибок был бы неинтересен.
При счете 0:1 Мороз (Евгений Морозов – Спортс’‘) забил, но был миллиметровый офсайд. У «Локомотива» были подходы, но не сказать, что получалось хорошо играть в атаке и в обороне. Мы скорее чуть перегорели, чем не настроились.
Я вот что не понимаю: почему в России ВАР смотрят по семь минут? Каждый раз складывается ощущение, что они сидят там и думают, что потом говорить будут. Ну честное слово! Так невозможно.
Плюс в РПЛ другая графика офсайдных линий. С одного ракурса его видно, с других – нет. Ну окей. Мое дело – играть, а не судейство обсуждать, – отметил нападающий «Локомотива».
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