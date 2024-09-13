Воробьев о судействе: «Почему в России ВАР смотрят по 7 минут? Каждый раз кажется, что они сидят и думают, что потом говорить будут»

Дмитрий Воробьев высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Локомотив » уступил краснодарцам со счетом 0:3.

– Почему проиграли «Краснодару»?

– Уже все обсудили, что Илюха Лантратов совершил результативную ошибку . Да, с кем не бывает? Это спорт. Футбол без ошибок был бы неинтересен.

При счете 0:1 Мороз (Евгений Морозов – Спортс’‘) забил, но был миллиметровый офсайд. У «Локомотива » были подходы, но не сказать, что получалось хорошо играть в атаке и в обороне. Мы скорее чуть перегорели, чем не настроились.

Я вот что не понимаю: почему в России ВАР смотрят по семь минут? Каждый раз складывается ощущение, что они сидят там и думают, что потом говорить будут. Ну честное слово! Так невозможно.

Плюс в РПЛ другая графика офсайдных линий. С одного ракурса его видно, с других – нет. Ну окей. Мое дело – играть, а не судейство обсуждать, – отметил нападающий «Локомотива».