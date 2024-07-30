Галактионов недоволен ВАР: «Рассматривается практически каждый эпизод, тратится много времени – замедляется скорость и ритм игры. Евро показал, что можно обходиться 1‑2 минутами»

Михаил Галактионов высказался о негативном влиянии ВАР на игру.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда одержала победу над « » со счетом 1:0.

На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте Николай Комличенко упал в штрафной «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вбрасывания из аута, но арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти и не стал смотреть видеоповтор эпизода.

«Какая идея была изначально? Было взятие или нет – за линией мяч или нет. Сейчас мы видим, что практически каждый эпизод рассматривается ВАР.

Много времени на это тратится, замедляется скорость и ритм игры. Тот же ‑2024 показал, что можно обходиться одной‑двумя минутами, арбитр практически молниеносно принимает решение.

Но ведь не каждое же столкновение, не каждый сигнал. Если мы немного сдвинемся в этом вопросе, то скорость увеличится», – сказал главный тренер « ».