Галактионов недоволен ВАР: «Рассматривается практически каждый эпизод, тратится много времени – замедляется скорость и ритм игры. Евро показал, что можно обходиться 1‑2 минутами»
Михаил Галактионов высказался о негативном влиянии ВАР на игру.
В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда одержала победу над «Ростовом» со счетом 1:0.
На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте Николай Комличенко упал в штрафной «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вбрасывания из аута, но арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти и не стал смотреть видеоповтор эпизода.
«Какая идея была изначально? Было взятие или нет – за линией мяч или нет. Сейчас мы видим, что практически каждый эпизод рассматривается ВАР.
Много времени на это тратится, замедляется скорость и ритм игры. Тот же Евро‑2024 показал, что можно обходиться одной‑двумя минутами, арбитр практически молниеносно принимает решение.
Но ведь не каждое же столкновение, не каждый сигнал. Если мы немного сдвинемся в этом вопросе, то скорость увеличится», – сказал главный тренер «Локомотива».
Но у нас только недавно офсайдные линии аккредитовали
1. Тикнизян не трогает защитников, не мешает им и всем видом показывает, что не играет в мяч. Никакого офсайда быть не может
2. Мяч отскакивает к Ракову после игры защитника Ростова. Никакого офсайда быть не может
3. Комличенко хватает Сильянова за плечо, всем весом давит его на газон, от этого защитник падая, задевает пятку Комличенко. Очевидный фол в атаке.
Но благодаря арбитру ВАР на это потратили суммарно минут 10, отняли гол и потрепали нервы
На Евро работали лучшие арбитры своих стран.
Обозначенные Галактионовым проблемы свойственны всем национальным чемпионатам.