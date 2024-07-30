Галактионов недоволен ВАР: «Рассматривается практически каждый эпизод, тратится много времени – замедляется скорость и ритм игры. Евро показал, что можно обходиться 1‑2 минутами»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Евро-2024 видеоповторы Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов высказался о негативном влиянии ВАР на игру.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда одержала победу над «Ростовом» со счетом 1:0.

На 3-й добавленной ко 2-му тайму минуте Николай Комличенко упал в штрафной «Локомотива», поборовшись с Александром Сильяновым после вбрасывания из аута, но арбитр Ранэль Зияков не назначил пенальти и не стал смотреть видеоповтор эпизода.

«Какая идея была изначально? Было взятие или нет – за линией мяч или нет. Сейчас мы видим, что практически каждый эпизод рассматривается ВАР.

Много времени на это тратится, замедляется скорость и ритм игры. Тот же Евро‑2024 показал, что можно обходиться одной‑двумя минутами, арбитр практически молниеносно принимает решение.

Но ведь не каждое же столкновение, не каждый сигнал. Если мы немного сдвинемся в этом вопросе, то скорость увеличится», – сказал главный тренер «Локомотива».

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21 комментарий
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Была бы в РПЛ/Кубке система полуавтоматического определения оффсайда, тогда бы решения принимались намного быстрее.
Но у нас только недавно офсайдные линии аккредитовали
+18
-1
+17
На Евро другие технологии, там штангенциркуль не нужен
+12
0
+12
Ответ artpal
Была бы в РПЛ/Кубке система полуавтоматического определения оффсайда, тогда бы решения принимались намного быстрее. Но у нас только недавно офсайдные линии аккредитовали
Офсайд это придуманный западом стереотип
+14
-4
+10
Медленным футболистам медленных арбитров!
+10
-2
+8
Ответ Виктор Войнов
Положа руку на сердце, моменты были сложные
Ничего сложного:
1. Тикнизян не трогает защитников, не мешает им и всем видом показывает, что не играет в мяч. Никакого офсайда быть не может
2. Мяч отскакивает к Ракову после игры защитника Ростова. Никакого офсайда быть не может
3. Комличенко хватает Сильянова за плечо, всем весом давит его на газон, от этого защитник падая, задевает пятку Комличенко. Очевидный фол в атаке.

Но благодаря арбитру ВАР на это потратили суммарно минут 10, отняли гол и потрепали нервы
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Тут и бригада был неопытная, очень долго принимались решения. На себя главный не брал ответственность в принятии решений, ждал подсказки ВАР, те тоже все очень долго смотрели.
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Так дело не в ВАРе, а в наших ущербных свистках, которые хотят услужить и нашим, и вашим, вместо того, чтоб по правилам судить. Во и ввсматривют по полчаса, чтоб не дай, Бог кого-то не обидеть.
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Даешь укорочение просмотрами арбитров ВАР на полминуты за этот год! Выполним план и впоследствии превысим показатели зарубежных арбитров!
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Тут он прав, наши постоянно ищут свою значимость вместо рассмотрения в кратчайшие сроки...
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Смешно... Так как такие разговоры, ведут... Д... Лы.... Потом смешно, когда момент в их пользу и они орут посмотрите вар... Смотрите наперёд ИД..... Ты..
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Ответ Владислав88
Так дело не в ВАРе, а в наших ущербных свистках, которые хотят услужить и нашим, и вашим, вместо того, чтоб по правилам судить. Во и ввсматривют по полчаса, чтоб не дай, Бог кого-то не обидеть.
Наши, кстати, в массиве - далеко не худшие. Если посмотрите по нескольку матчей Англии, Испании, Франции - легко убедитесь.

На Евро работали лучшие арбитры своих стран.

Обозначенные Галактионовым проблемы свойственны всем национальным чемпионатам.
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Плюсуем Михалыч
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Ответ леннорыч-абрамович
Медленным футболистам медленных арбитров!
так в матчах локо скорости и драйва поболее чем на многих играх евро
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Ответ Иля
Ничего сложного: 1. Тикнизян не трогает защитников, не мешает им и всем видом показывает, что не играет в мяч. Никакого офсайда быть не может 2. Мяч отскакивает к Ракову после игры защитника Ростова. Никакого офсайда быть не может 3. Комличенко хватает Сильянова за плечо, всем весом давит его на газон, от этого защитник падая, задевает пятку Комличенко. Очевидный фол в атаке. Но благодаря арбитру ВАР на это потратили суммарно минут 10, отняли гол и потрепали нервы
Это тебе ничего сложного после просмотра телевизора с десятью повторами.
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Ответ artpal
Была бы в РПЛ/Кубке система полуавтоматического определения оффсайда, тогда бы решения принимались намного быстрее. Но у нас только недавно офсайдные линии аккредитовали
причем они абсолютно не помогают эти линии, потому что ракурс все равно матчтвшный из тв картинки. Смешно выглядит конечно когда офсайд смотрят по 6 минут)
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На Евро ВАР реально исправлял только ОЧЕВИДНЫЕ ошибки, как это и задумывалось изначально. А у нас ВАР в какой-то момент реально начал исправлять всё подряд. Поэтому на Евро судья приходил к монитору бросал взгляд на один-два повтора и менял решение. А у нас зовут судью и он пять минут у монитора стоит и смотрит 150 повторов на одном из которых видно легкое касание.
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Скажите ему, что нет у нас ВАРа настоящего, там вручную линейку прикладывают к монитору. Какие 1-2 минуты?
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Положа руку на сердце, моменты были сложные
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Ну, сегодня действительно долго все решали. 3 эпизода около 15 минут заняли, при этом повторы не дают, а на экранах стадиона надпись - проверки на офсайд или пенальти. Действительно как будто 15 минут полного вне игры и понимания происходящего
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Всё правильно говорит.
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