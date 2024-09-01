Гол «Локо» в ворота «Краснодара» отменен после ВАР. Морозов забил из офсайда после подачи Батракова
Гол «Локомотива» в ворота «Краснодара» отменен после ВАР.
Команды встречаются на «РЖД Арене» в матче 7-го тура Мир РПЛ.
На 31-й минуте матча защитник «Локомотива» Евгений Морозов при счете 0:1 забил после подачи Алексея Батракова со стандарта. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол, поскольку Морозов находился в положении вне игры.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Но вообще-то не удивлëн.
У вас совесть есть?
Не поставленный пенальти в ворота локомотива с Ростовом
Не поставленный пенальти в ворота локомотива с Динамо Махачкала
Не поставленный пенальти в ворота локомотива с Акроном
Дело сухины живёт
очередной клоун у нас нарисовался 🤣
достал этот бред сопливый.
есть такая профессия арбитр.
а есть призвание - ныть о том что команду засудить пытаются.
Два гола тоже арбитр в ворота Локо забил?