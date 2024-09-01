Гол «Локо» в ворота «Краснодара» отменен после ВАР. Морозов забил из офсайда после подачи Батракова

Гол «Локомотива» в ворота «Краснодара» отменен после ВАР.

Команды встречаются на «РЖД Арене» в матче 7-го тура Мир .

На 31-й минуте матча защитник « » при счете 0:1 забил после подачи со стандарта. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча отменил гол, поскольку Морозов находился в положении вне игры.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.