Гол «Локо» в ворота «Краснодара» отменен после ВАР. Морозов забил из офсайда после подачи Батракова

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар видеоповторы Евгений Морозов Алексей Батраков Футбол

Гол «Локомотива» в ворота «Краснодара» отменен после ВАР.

Команды встречаются на «РЖД Арене» в матче 7-го тура Мир РПЛ.

На 31-й минуте матча защитник «Локомотива» Евгений Морозов при счете 0:1 забил после подачи Алексея Батракова со стандарта. Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол, поскольку Морозов находился в положении вне игры.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

33 комментария
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Ответ Софья Хороброва
очередное убийство команды судьями. вдумайтесь, что у людей нет технологий, но они смотрят и что-то рисуют 10 минут в ситуации, где очевидно, что нет офсайда или его невозможно зафиксировать. и потом выдают картинку, где линия на линии. это мои первые и последние 15 минут просмотра клоунской рпл в этом сезоне
Софочка, может передумаешь? Ведь твой отказ смотреть РПЛ это трагедия для миллионов болельщиков, некоторые не перенесут, будут суициды. Опомнись, умоляем!
+17
-4
+13
Ответ superbro
Но что творит Лантратов
историю. Повезло что без красной...
+11
-1
+10
Ответ ZarvuR2020
"Очередное"? Это Локомотив то? А офсайд был, там и без линии видно, что плечо Морозова ближе всего к воротам.
Что видно, клоун? Там игрок атаки и обороны на одной линии. Иди к окулисту сходи.
+24
-15
+9
Сегодня явно черный день для Илюхи
+8
-1
+7
Чистый гол как по мне
+20
-14
+6
Ответ Прогноз Черданцева
На стоп-кадре абсолютно точно видно что рука крайнего левого защитник (или кто там был) чуть дальше плеча нападающего.
Рука не считается
+6
0
+6
Краснодар второй матч слишком хорошо судят, на 2-ой минуте это понял после жк тикнизяну
+10
-4
+6
хрень вот это вот все, миллиметры искать, и то что венгер предлагал про корпус - тоже хрень. офсайд должен быть очевидным, 10-15 см и больше, чтобы и без линий было понятно сразу. все пограничные эпизоды как этот, трактовать в сторону атаки, вроде бы очевидное решение, но никто к нему до сих пор не пришел
+7
-3
+4
Ответ Бутия
Вот именно что ты напИсал. Как обычно Зенитушка на судей надеется. Уже локомотивских пацанов испугались.
Я не виноват, что ты слепой. Зачем Зениту на кого то надеятся, если Лантратов всё делает сам. Давай ещё поной, как бедных мальчишек из Локо засудили с Махачкалой и Ростовым.
+5
-1
+4
очередное убийство команды судьями. вдумайтесь, что у людей нет технологий, но они смотрят и что-то рисуют 10 минут в ситуации, где очевидно, что нет офсайда или его невозможно зафиксировать. и потом выдают картинку, где линия на линии. это мои первые и последние 15 минут просмотра клоунской рпл в этом сезоне
+31
-28
+3
Ответ Б81
Краснодар второй матч слишком хорошо судят, на 2-ой минуте это понял после жк тикнизяну
Ну да, подкат сзади в ноги не жк и плевать какая минута, хоть первая секунда это всегда желтая🤡
+5
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Ответ Бутия
Что видно, клоун? Там игрок атаки и обороны на одной линии. Иди к окулисту сходи.
Я чётко написал что видно, не гори так сильно
+7
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+3
Ответ Софья Хороброва
Комментарий удален модератором
И это говорит представитель "лучшей" половины человечества...
Но вообще-то не удивлëн.
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Ответ Хызыр
Рука не считается
А ну тогда офсайд по делу, там только рука Краснодара впереди.
+1
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Ответ Софья Хороброва
очередное убийство команды судьями. вдумайтесь, что у людей нет технологий, но они смотрят и что-то рисуют 10 минут в ситуации, где очевидно, что нет офсайда или его невозможно зафиксировать. и потом выдают картинку, где линия на линии. это мои первые и последние 15 минут просмотра клоунской рпл в этом сезоне
Очередное убийство команды....
У вас совесть есть?
Не поставленный пенальти в ворота локомотива с Ростовом
Не поставленный пенальти в ворота локомотива с Динамо Махачкала
Не поставленный пенальти в ворота локомотива с Акроном
Дело сухины живёт
+1
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Ответ Софья Хороброва
очередное убийство команды судьями. вдумайтесь, что у людей нет технологий, но они смотрят и что-то рисуют 10 минут в ситуации, где очевидно, что нет офсайда или его невозможно зафиксировать. и потом выдают картинку, где линия на линии. это мои первые и последние 15 минут просмотра клоунской рпл в этом сезоне
Нет никакого предвзятого судейства !!! Есть Лантратов и ставки !! Посмотрите кто и сколько ставил на Краснодар !!
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Ответ Golfimbyl
Исходя из вашего профиля, вам точно виднее всегда где офсайд и пенальти 😂😂😂
Других аргументов конечно же не будет
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Ответ Софья Хороброва
очередное убийство команды судьями. вдумайтесь, что у людей нет технологий, но они смотрят и что-то рисуют 10 минут в ситуации, где очевидно, что нет офсайда или его невозможно зафиксировать. и потом выдают картинку, где линия на линии. это мои первые и последние 15 минут просмотра клоунской рпл в этом сезоне
о-о-о-о-о
очередной клоун у нас нарисовался 🤣
достал этот бред сопливый.
есть такая профессия арбитр.
а есть призвание - ныть о том что команду засудить пытаются.
Два гола тоже арбитр в ворота Локо забил?
+1
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Ответ Антон Ильин
Игры ноль, локомотив играть не умеет. Могут только бегать за мячом. Позорище. Лантратова на лавку пока не закончится контракт
Сколько зарядил, бро?
+2
-1
+1
Не понимаю где судьи увидели оффсайд
+2
-1
+1
На стоп-кадре абсолютно точно видно что рука крайнего левого защитник (или кто там был) чуть дальше плеча нападающего.
+4
-4
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Софочка, может передумаешь? Ведь твой отказ смотреть РПЛ это трагедия для миллионов болельщиков, некоторые не перенесут, будут суициды. Опомнись, умоляем!
Комментарий удален модератором
Ответ Антон Ильин
Игры ноль, локомотив играть не умеет. Могут только бегать за мячом. Позорище. Лантратова на лавку пока не закончится контракт
Тут после прошлого матча некоторые 🤡 начали уже отмечать чемпионство локомотива
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Включил футбол , увидел как отменили этот гол , выключил . Просто не хочется смотреть , вне зависимости от того за какой клуб болеешь.
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Ответ ZarvuR2020
Я не виноват, что ты слепой. Зачем Зениту на кого то надеятся, если Лантратов всё делает сам. Давай ещё поной, как бедных мальчишек из Локо засудили с Махачкалой и Ростовым.
Это ты слеп. Причём только в одну сторону. А ныть - ваша прерогатива. Это вы после Химок и Спартака ныли. Ещё и за неликвид переплатили. Мощно после Химок затряслись.
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Ответ Б81
Краснодар второй матч слишком хорошо судят, на 2-ой минуте это понял после жк тикнизяну
А что за фол-то был? С какой минуты за такое жк можно давать?
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молодые судьи на Варе решили стать сразу опытными и ЗНАЧИМЫМИ. В итоге- испортили матч.
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Кордобе за тоже самое ничего не дали
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