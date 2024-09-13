Новичок «Локо» Монтес: «Я второй мексиканец в России. Благодаря Чавесу узнал, что Москва – прекрасный город, а РПЛ – чемпионат с высокой конкуренцией»
Сесар Монтес высказался после перехода в «Локомотив».
«Чавес (хавбек «Динамо» – Спортс”) сыграл большую роль в моем переходе. Знаю, что я второй мексиканец в России. Консультировался с ним по многим вопросам.
Благодаря Луису я узнал, что Москва – прекрасный город, чемпионат – интересный, с высокой конкуренцией», — сказал защитник.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Локомотива»
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