Новичок «Локо» Монтес: «Я второй мексиканец в России. Благодаря Чавесу узнал, что Москва – прекрасный город, а РПЛ – чемпионат с высокой конкуренцией» 

Сесар Монтес высказался после перехода в «Локомотив».

«Чавес (хавбек «Динамо » – Спортс”) сыграл большую роль в моем переходе. Знаю, что я второй мексиканец в России. Консультировался с ним по многим вопросам.

Благодаря Луису я узнал, что Москва – прекрасный город, чемпионат – интересный, с высокой конкуренцией», — сказал защитник.