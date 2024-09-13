Монтес о переходе в «Локо»: «Сразу понял, что это интересный проект. Сделаю все, чтобы добиться успехов вместе с клубом»
Защитник Сесар Монтес рассказал о своем переходе из «Альмерии» в «Локомотив».
«Когда мне предложили этот проект, я сразу понял, что это интересно. Очень доволен, что все получилось. Не было никаких сомнений в принятом решении. Сейчас есть только желание поскорее выйти на поле.
Знаю, что это клуб с богатой историей и большим количеством титулов. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы защищать на поле цвета «Локомотива» и добиться успехов вместе с клубом в будущем.
А пока поскорее хочу познакомиться с командой и выйти на поле решать задачи и добиваться результатов», — сказал Монтес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Локомотива»
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