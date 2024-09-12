Монтес прошел медосмотр для «Локомотива». Клуб заплатит 6+2 млн евро за защитника «Альмерии»

Сесар Монтес близок к переходу в «Локомотив».

27-летний центральный защитник сборной Мексики и «Альмерии» из Сегунды прошел медосмотр для московского клуба и сегодня должен подписать контракт, сообщает Fox Sports.

По данным источника, железнодорожники заплатят за Монтеса 6 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

Ранее стало известно, что футболист будет зарабатывать в «Локомотиве » 1,4 млн евро в год.