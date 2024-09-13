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Дзола об Осимхене и Дибале: «Пауло прислушался к сердцу, а не к кошельку. Его история греет тех, кто любит футбол»

Джанфранко Дзола высказался о Викторе Осимхене и Пауло Дибале.

В летнее трансферное окно Дибала отклонил щедрое предложение саудовской «Аль-Кадисии» и остался в «Роме», а Осимхен ушел из «Наполи» в аренду в «Галатасарай».

«Одна история красивая, другая – не совсем. Дибала прислушался к сердцу, а не к кошельку. Но я не хочу осуждать – каждый вправе делать свой выбор.

Конечно, история Пауло греет сердца тех, кто любит футбол», – сказал экс-игрок «Челси» в интервью Corriere dello Sport.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
logoРома
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoНаполи
logoДжанфранко Дзола
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Кадисия
logoПауло Дибала
logoВиктор Осимхен
деньги
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