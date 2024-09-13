Дзола об Осимхене и Дибале: «Пауло прислушался к сердцу, а не к кошельку. Его история греет тех, кто любит футбол»
Джанфранко Дзола высказался о Викторе Осимхене и Пауло Дибале.
В летнее трансферное окно Дибала отклонил щедрое предложение саудовской «Аль-Кадисии» и остался в «Роме», а Осимхен ушел из «Наполи» в аренду в «Галатасарай».
«Одна история красивая, другая – не совсем. Дибала прислушался к сердцу, а не к кошельку. Но я не хочу осуждать – каждый вправе делать свой выбор.
Конечно, история Пауло греет сердца тех, кто любит футбол», – сказал экс-игрок «Челси» в интервью Corriere dello Sport.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
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