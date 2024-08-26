Дибала об отказе от 75 млн евро в «Аль-Кадисии»: «Такие суммы заставляют задуматься, но я решил остаться в «Роме» из-за семьи, города и желания вернуться в сборную. Моему агенту важно, чтобы я был счастлив»

Теги Рома серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Пауло Дибала агенты деньги Футбол

Пауло Дибала объяснил, почему отказался перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что аргентинец отклонил предложение «Аль-Кадисии» о контракте на 3 года с общей суммой в 75 млн евро. 

– Почему ты отказался от 75 миллионов евро?

– Все смотрят только на это, но я учитывал много других факторов при принятии решения. Повлияли и моя семья, особенно моя жена, город, команда, желание вернуться в национальную сборную: мне 30 лет, я чувствую себя хорошо, хотя слышу много критики из-за травм.

Я стараюсь работать на максимум и правильно восстанавливаться, чтобы быть в лучшей форме. Было много факторов, но все говорят только о деньгах: когда видишь такие суммы, не могу отрицать, что задумываешься об этом. Но, взвесив все, я принял решение остаться [в «Роме»].

– Как отреагировали арабы и твой агент?

– Для моего агента ничего не изменилось, я слышал много разговоров о том, что он бы получил большие деньги, но это неправда. Самое главное для него – чтобы я был счастлив: это человек, которого я очень уважаю и с которым работаю уже долгое время.

То, что писали в газетах, не соответствует действительности. Что касается арабов, я не знаю, я с ними не разговаривал, – сказал аргентинский полузащитник «Ромы». 

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18 комментариев
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Вот и зря отказался от 75 млн,с такой игрой даже в Лигу Европы не попадут.
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Ответ Бестрофеник 2024
Пожить в светской стране можно и через пару лет,но уже с 75 млн.Чувствуете разницу?)))
Это да, но похвально что есть люди для которых психологический комфорт выше этих 75 миллионов...
А то эта готовность на всё ради денег...
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В деньгах он, конечно, потерял. Но... в общем, правильно сделал.
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Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
Многие футболисты отлично инвестируют заработанные деньги, и думаю, что Дибала - не исключение. Для него эти деньги не меняют кардинально его уровень жизнь. Поэтому, подобные фантазии о стоянии на колене - явный признак проблем с самооценкой у автора высказывания.
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Ответ Евгения Тиунова
Это ихнее дело. Возможно хотят жить в светской стране, где жену не будут заставлять носить платок прогуливаясь по городу или магазинам.
Евонный
+8
-3
+5
касаемо сборной. дибала наконец может быть игроком старта, Лео отойдёт на второй план
+2
-1
+1
У парня такая роскошная жена. Никакие деньги не заставят менять что то
+3
-2
+1
Ответ Евгения Тиунова
Это ихнее дело. Возможно хотят жить в светской стране, где жену не будут заставлять носить платок прогуливаясь по городу или магазинам.
Не ихнее, а евойное
+2
-1
+1
Пока ехать рано.
+2
-2
0
Ответ Бестрофеник 2024
Вот и зря отказался от 75 млн,с такой игрой даже в Лигу Европы не попадут.
Это ихнее дело. Возможно хотят жить в светской стране, где жену не будут заставлять носить платок прогуливаясь по городу или магазинам.
+9
-9
0
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