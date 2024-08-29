Чеферин о новом формате ЛЧ: «Суперлигу убила абсурдность самой идеи. Мы нашли решение, выгодное для всех, сделали турнир более непредсказуемым»
Александер Чеферин назвал плюсы нового формата Лиги чемпионов.
– Мы пришли к решению, от которого выиграют все. Мы сделали турнир более непредсказуемым и интересным, представители большего числа стран получат шанс принять в нем участие.
– Это позволило наконец убить Суперлигу?
– Не могу сказать, что именно это убило Суперлигу. Скорее, это сделала абсурдность самого предложения.
Но турнир (новый формат Лиги чемпионов – Спортс) получился настолько интересным, что вряд ли кто-то, кто имеет хотя бы малейшее представление о футболе, не захочет в нем участвовать.
– Не кажется ли вам, что матчей будет слишком много?
– Думаю, сейчас матчей уже слишком много. С одной стороны, клубы говорят, что больше не могут позволить себе [подписывать] игроков и [нанимать] тренеров с финансовой точки зрения, с другой – игроки, конечно, не хотят играть больше. Но теперь матчи станут интереснее, и от этого выиграют все.
Думаю, календарь уже перегружен, и мы больше не можем добавить ни одного матча, – сказал президент УЕФА.
-их сейчас уже слишком много
Типа, у него такая логика, что раз уже и так перебор игр, то можно добавить еще и ничего не изменится? Как был перебор, так и останется? Класс👌
Фактически, у нас отстаётся старый добрый формат плей-офф ЛЧ с 1/8. Но добавляется разнообразный и чуть менее предсказуемый групповой этап , с бонусом, в виде интригуещего промежуточного плей-оффа, между командами с 9 по 24 место
с дела босмана
и такими как ман сити и ко
Вы все делаете ради себя и денег.
Мы любим футбол, но и о здоровье футболистов забывать нельзя.