Чеферин о новом формате ЛЧ: «Суперлигу убила абсурдность самой идеи. Мы нашли решение, выгодное для всех, сделали турнир более непредсказуемым»

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Александер Чеферин назвал плюсы нового формата Лиги чемпионов.

– Мы пришли к решению, от которого выиграют все. Мы сделали турнир более непредсказуемым и интересным, представители большего числа стран получат шанс принять в нем участие.

– Это позволило наконец убить Суперлигу?

– Не могу сказать, что именно это убило Суперлигу. Скорее, это сделала абсурдность самого предложения.

Но турнир (новый формат Лиги чемпионов – Спортс) получился настолько интересным, что вряд ли кто-то, кто имеет хотя бы малейшее представление о футболе, не захочет в нем участвовать.

– Не кажется ли вам, что матчей будет слишком много?

– Думаю, сейчас матчей уже слишком много. С одной стороны, клубы говорят, что больше не могут позволить себе [подписывать] игроков и [нанимать] тренеров с финансовой точки зрения, с другой – игроки, конечно, не хотят играть больше. Но теперь матчи станут интереснее, и от этого выиграют все.

Думаю, календарь уже перегружен, и мы больше не можем добавить ни одного матча, – сказал президент УЕФА.

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25 комментариев
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Чеферин: «Нашли решение, выгодное для всех нас в первую очередь»😁
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Один из самых мерзких людей в современном футболе наряду с инфантино пожалуй…
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Мошенник 🤬
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-не кажется ли вам, что матчей будет слишком много?
-их сейчас уже слишком много

Типа, у него такая логика, что раз уже и так перебор игр, то можно добавить еще и ничего не изменится? Как был перебор, так и останется? Класс👌
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На бумаге, симпотичный формат для зрителя ( но не для клубов), если пытаться моделировать и анализировать возможные варианты событий .
Фактически, у нас отстаётся старый добрый формат плей-офф ЛЧ с 1/8. Но добавляется разнообразный и чуть менее предсказуемый групповой этап , с бонусом, в виде интригуещего промежуточного плей-оффа, между командами с 9 по 24 место
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Ответ Бегемотик
Вы уничтожили для таких как Базель или Копенгаген последний шанс на выход. Вы все делаете ради себя и денег.
Уничтожили тем, что теперь эти клубы не попадут в группу из 4 команд с двумя слотами и при этом с Реалом и Арсеналом? Защитники группового унылища конечно феерят
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Это похоже на плавный переход к суперлиге
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А путь регионов будет?
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Ответ Робо
Ничего нового! О футболе то он и не думает, главное бабло. Судьба игроков его не интересует! Организация все больше и больше превращается в стиральную машину то отмыванию валюты. К сожалению, судьба футбола отдана на откуп людям, которые убивают спорт!
он давно убит
с дела босмана
и такими как ман сити и ко
+2
-1
+1
1. Увеличивая непредсказуемость, вы повышаете фактор случайности. Это успех?! Сомневаюсь. 2. Резко увеличили количество матчей. Зачем?! Игроки и так уже на пределе из-за перенасыщенного календаря! Не думаю, что всем понравится.
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+1
Вы уничтожили для таких как Базель или Копенгаген последний шанс на выход.
Вы все делаете ради себя и денег.
+5
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Я так понял всего на 2-3 матча станет больше.
+2
-1
+1
Ничего нового! О футболе то он и не думает, главное бабло. Судьба игроков его не интересует! Организация все больше и больше превращается в стиральную машину то отмыванию валюты. К сожалению, судьба футбола отдана на откуп людям, которые убивают спорт!
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Конечно не предсказуемый, хотите сразу скажу кто выиграет- реал!
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А идея проф.лиги типа НХЛ уже убита? Например, Челси не хватит игроков для Челси в АПЛ и Челси Про в проф.лиге? Блажен, кто верует. Легко ему на свете:)
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Максимально решил убить здоровье футболистов, по итогу матчей больше, денег Чеферину больше. Зрителю все равно сколько матчей, а командам теперь «усераться» чтобы спокойно войти в топ 8 лиги чемпионов. + матчи внутренних лиг, кубков, клубный чемпионат мира, Суперкубок (если брать Испанию) итого сколько матчей должны сыграть за сезон? А в годы евро и ЧМ? Понятно, что не все команды будут играть столько матчей, но их все равно много!
Мы любим футбол, но и о здоровье футболистов забывать нельзя.
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Ответ cektor
Мошенник 🤬
Мошенником был Платини, а этот коррупционер
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Ответ Бегемотик
он давно убит с дела босмана и такими как ман сити и ко
И не поспоришь, а так два клуба из Австрии прошли. Где бы ты еще увидел два клуба из Австрии ? А один еще и с воротчиком российским?
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Ответ верблюжья смегма
Это похоже на плавный переход к суперлиге
Три дивизиона. Очень круто, что Астана сделала камбэк и вышла в осень в ЛК. Тем интереснее для нас будет участвовать в первом таком евросезоне. Очень интересными станут еврокубки, и для клубов вне Топ 5 лиг просто главное в сезоне.
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Ответ PIT-BUL
А путь регионов будет?
Да, в кубке Европы. Потом они встретятся в главном финале и разыграют суперкубок.
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