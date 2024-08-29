Чеферин о новом формате ЛЧ: «Суперлигу убила абсурдность самой идеи. Мы нашли решение, выгодное для всех, сделали турнир более непредсказуемым»

Александер Чеферин назвал плюсы нового формата Лиги чемпионов.

– Мы пришли к решению, от которого выиграют все. Мы сделали турнир более непредсказуемым и интересным, представители большего числа стран получат шанс принять в нем участие.

– Это позволило наконец убить Суперлигу?

– Не могу сказать, что именно это убило . Скорее, это сделала абсурдность самого предложения.

Но турнир (новый формат – Спортс) получился настолько интересным, что вряд ли кто-то, кто имеет хотя бы малейшее представление о футболе, не захочет в нем участвовать.

– Не кажется ли вам, что матчей будет слишком много?

– Думаю, сейчас матчей уже слишком много. С одной стороны, клубы говорят, что больше не могут позволить себе [подписывать] игроков и [нанимать] тренеров с финансовой точки зрения, с другой – игроки, конечно, не хотят играть больше. Но теперь матчи станут интереснее, и от этого выиграют все.

Думаю, календарь уже перегружен, и мы больше не можем добавить ни одного матча, – сказал президент .