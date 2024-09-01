Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе еврокубков: «Контрагент из Казахстана сказал, что права на следующие 3 года принадлежат им. Мы не приняли предложение, иначе понесли бы миллиардные убытки»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА бизнес телевидение Александр Тащин Матч ТВ Okko Лига конференций УЕФА Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» назвал невыгодным предложение о еврокубков.

С нового сезона матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет эксклюзивно показывать Okko. Онлайн-кинотеатр приобрел права на показ еврокубковых турниров в России на следующие 3 сезона.

– В прошлом году мы провели предварительные переговоры на финале Лиги чемпионов в Стамбуле и общались с агентством УЕФА, которое занимается реализацией прав на территории России. Обсудили прошедший сезон, предстоящий, на который у нас еще были права, и следующий контракт на три года. Они были довольны нашим сотрудничеством, готовы были продолжать с нами следующий цикл. Никаких проблем с их стороны озвучено не было. Договорились вернуться к разговору через месяц.

Через месяц же на нас вышел контрагент из Казахстана, который сказал, что права на еврокубки на следующие три сезона эксклюзивно принадлежат им. Соответственно, сделали нам свое предложение. Приняв его, мы бы понесли огромные миллиардные убытки. Поэтому мы отказались.

– Почему права на показ еврокубков в России приобрел посредник из Казахстана?

– Обозначенная стоимость прав составила несколько миллиардов рублей. При этом в договоре была закрыта букмекерская категория, которая давала бы возможность хоть как-то монетизировать эти права. Ни один международный правообладатель так не реализовывает свои права. К сожалению, это экономически нецелесообразно.

– У «Матч ТВ» уже был эксперимент по совместной покупке спортивных прав в партнерстве с Okko на показ Евро-2024.

– Канал заплатил больше, но свою часть прав окупил.

– Каковы перспективы подобного сотрудничества в будущем?

– Все будет зависеть от предложения. Мы открыты для обсуждения и всегда готовы к конструктивным диалогам с коллегами, например о Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это будет экономически целесообразно и для нас, и для них,– сказал Александр Тащин.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что там с судом с порту??
+49
-2
+47
Миллиардеые убытки от чего? От того что народ смотреть будет и рекламодатели рекламу закажет во время матчей? Чугь какая то. Или убытки из за покупки телеправ? Не уверен что они заложило сумму в 10 раз большую. Скорее всего в 1,3 раза максимум иначе они тоже понимают что покупатель не окупил бы... так бизнес не делается. Или человек врет сейчас давая интервью или новость утка
+25
-2
+23
Так и не ясно, откуда взялся посредник в Казахстане?! Почему не договорились с УЕФА напрямую.
И самое главное, Что они забыли на финале ЛЧ?!
+17
0
+17
Хрен с ней, с никому не нужной ЛЧ, но где трансляции танкового биатлона? Вот что возмутительно!
+16
-3
+13
Госканал, спонсируемый государством на 100%, потерпит миллиардные убытки из-за спорта. Поэтому будет показывать старые боевики
+12
-2
+10
Ответ igls54
Хрен с ней, с никому не нужной ЛЧ, но где трансляции танкового биатлона? Вот что возмутительно!
На Первом канале ищи
+8
0
+8
– Почему права на показ еврокубков в России приобрел посредник из Казахстана?
--------------------------
так а где ответ на вопрос?
+6
0
+6
Получается, казахи угнали трансляции еврокубков?
+6
-2
+4
Контрагент из Казахстана позвонил и сказал, что теперь покупать сможете только у нас, интересно, а им из других стран не звонили с таким предложением? 😅
+5
-1
+4
У Матч ТВ всегда вокруг все виноваты, кроме них , а они самые высокие профессионалы, самые своевременные менеджеры и самые грамотные управленцы. ESPN - для туристов. Матч ТВ - твой выбор!
+3
0
+3
Мутная история, есть контракт, обязательства, но появляется какой-то якобы контрагент, который «вдруг» забирает все права и предъявляет свои условия. Очевидно, что не договаривает.
+6
-3
+3
Дорогие соседи! В поисковике наберите Казспорт онлайн и смотрите еврокубки. Это наш спорт канал коментаторы на двух языках. ( ещё можете набрать телеканал Казахстан там тоже матчи показывают)
+3
0
+3
Договорились вернуться к разговору через месяц.
Через месяц же на нас вышел контрагент из Казахстана, который сказал, что права на еврокубки на следующие три сезона эксклюзивно принадлежат им.
.
Вот как такое возможно? Из УЕФА не могли дозвониться до Матч Тв и продали права первому попавшемуся посреднику?
+3
-1
+2
Ответ SkSK
Так и не ясно, откуда взялся посредник в Казахстане?! Почему не договорились с УЕФА напрямую. И самое главное, Что они забыли на финале ЛЧ?!
Ну вот сейчас Турецкая фирма купил Серию А и будет продавать в некоторых странам СНГ права на вещание. Если и тут замешаны они, то или Казахи перепродают права или там филиал Турков.
+2
0
+2
У посредника из Казахстана денег больше чем у Матч ТВ.? Брехня от первого до последнего слова. Уверен, договорились с ОККО о сотрудничестве, бабло поделят, нашему бюджетному болельщику хрен на блюде.
+2
0
+2
Ничего не понял но очень интересно
+1
0
+1
Ответ Аслан Мендыгалиев
Дорогие соседи! В поисковике наберите Казспорт онлайн и смотрите еврокубки. Это наш спорт канал коментаторы на двух языках. ( ещё можете набрать телеканал Казахстан там тоже матчи показывают)
Да найти это не проблема. Есть ещё Sport+ казахски, но на ютубе он то для всех показывает, то только для аудитории своей страны.
+1
0
+1
Тащин, ты что-то не договариваешь)
+1
0
+1
Пора бы уже поднять делишки и бухгалтерию руководства матч тв. Явно руки греют на бюджетных деньгах. А качество выдают с гулькин нос при таких дотациях от государства.

Подрывают безопасность государства в спортивной сфере. Чистое вредительство.
+1
0
+1
в чем смысл матча, показывать всё что дешево или бесплатно?
+1
0
+1
Да продайте казахам всех легов Зенита - вот на эти миллиарды они нам права на трансляции и предоставят.
+2
-1
+1
Матч тв задумывается об убытках 😂😂
+1
0
+1
А права купить раньше нельзя было? Надо было тянуть до финала, оставить на лето, а потом прощелкать😅
+1
0
+1
Клоуны
+1
-1
0
Как уж на сковородке, прям как его хозяйка, хотя она на других местах обычно находится у властьимущих
+1
-1
0
Без рф, покупка тв прав самоубийство, деньги на ветер, сейчас местные эксперты расскажут, что все смотрят и ждут еврокубки, но на деле, еврокубки без рф, собирают меньше, просмотров, чем кубок рф и тем более чемпионат рф, там мизерные цифры, ниже, даже чем повторение в сотый раз, сериала,забыл название,но там батя про египетскую силу постоянно орал...так что все правильно,не вздумайте
0
0
0
Странная история какая-то. 🤔
0
0
0
И что будут теперь делать с этими правами за миллиарды рублей посредники из Казахстана? Это ж как они окупят эти права, если на Россию нет показа.
0
0
0
Ответ Проблемы Аршавина
У нас люди не готовы платить за просмотр футбола. Скорей в БК какой -нибудь будут смотреть в плохом качестве, чем купят подписку. У нас весь спорт по ТВ убыточен. Газпром компенсировал раньше все минусы, сейчас видимо на это денег нет
Так можно и не платить. В интернете лежат промокоды на Сбер Прайм, которые дают право смотреть кино и спортивные трансляции в Okko. А вот Матчу нужно платить, потому что с промокодами ситуация куда хуже.
0
0
0
Если Матч ТВ изначально работает по федеральной линии без приоритета на бизнес, то как права на ЛЧ могли стать убыточными? Если только посредник заведомо не саботировал переговоры. Все-таки мы говорим о самом популярном клубном футбольном турнире.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий