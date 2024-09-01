Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе еврокубков: «Контрагент из Казахстана сказал, что права на следующие 3 года принадлежат им. Мы не приняли предложение, иначе понесли бы миллиардные убытки»

Генпродюсер «Матч ТВ» назвал невыгодным предложение о еврокубков.

С нового сезона матчи Лиги чемпионов, и Лиги конференций будет эксклюзивно показывать Okko. Онлайн-кинотеатр приобрел права на показ еврокубковых турниров в России на следующие 3 сезона.

– В прошлом году мы провели предварительные переговоры на финале Лиги чемпионов в Стамбуле и общались с агентством УЕФА, которое занимается реализацией прав на территории России. Обсудили прошедший сезон, предстоящий, на который у нас еще были права, и следующий контракт на три года. Они были довольны нашим сотрудничеством, готовы были продолжать с нами следующий цикл. Никаких проблем с их стороны озвучено не было. Договорились вернуться к разговору через месяц.

Через месяц же на нас вышел контрагент из Казахстана, который сказал, что права на еврокубки на следующие три сезона эксклюзивно принадлежат им. Соответственно, сделали нам свое предложение. Приняв его, мы бы понесли огромные миллиардные убытки. Поэтому мы отказались.

– Почему права на показ еврокубков в России приобрел посредник из Казахстана?

– Обозначенная стоимость прав составила несколько миллиардов рублей. При этом в договоре была закрыта букмекерская категория, которая давала бы возможность хоть как-то монетизировать эти права. Ни один международный правообладатель так не реализовывает свои права. К сожалению, это экономически нецелесообразно.

– У « » уже был эксперимент по совместной покупке спортивных прав в партнерстве с на показ Евро-2024.

– Канал заплатил больше, но свою часть прав окупил.

– Каковы перспективы подобного сотрудничества в будущем?

– Все будет зависеть от предложения. Мы открыты для обсуждения и всегда готовы к конструктивным диалогам с коллегами, например о Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это будет экономически целесообразно и для нас, и для них,– сказал .