Агент Дзюбы об «Акроне»: «Главное для Артема – футбол, а не финансовые запросы. Сыграла роль заинтересованность тренера и руководства»

Представитель Артема Дзюбы прокомментировал переход игрока в «Акрон».

Контракт 36-летнего нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Были на связи на протяжении всего окна. В первые месяцы был приоритет найти команду в московском регионе. Артем был готов играть только в России. «Акрон» показался наиболее привлекательным вариантом, на финишной прямой договорились обо всем.

Главное для Артема – футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Нужно было подобрать по всем параметрам правильный выбор. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано – спасибо, что поверили и доверились. Артем постарается отплатить на футбольном поле той же монетой», – сказал Леонид Гольдман .

После семи туров «Акрон » с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ .