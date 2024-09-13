Ребров о вазелине и перчатках на матче звезд «Спартака»: «Это больше юмор. Я даже не мазал. Люблю хорошие шутки»
Артем Ребров высказался на тему вазелина и вратарей.
Экс-голкипер «Спартака» выразил мнение после матча звезд красно-белых.
— Какие ощущения после игры?
— Полный стадион, классная атмосфера, много партнеров, с кем играл, за кем‑то следил только по телевизору. Ощущения самые лучшие, это был настоящий праздник для всех.
— Перед матчем вы писали, что готовы к игре, осталось только вазелин нанести на перчатки. Какой посоветуете вратарям?
— Это больше юмор. Я даже не мазал перчатки (смеется).
— Не травят из‑за темы вазелина?
— Я люблю хорошие шутки, нормальный юмор. А это как раз хороший юмор. Я всегда готов поддержать и оценить шутку, – сказал Ребров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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