Ребров о вазелине и перчатках на матче звезд «Спартака»: «Это больше юмор. Я даже не мазал. Люблю хорошие шутки» 

Артем Ребров высказался на тему вазелина и вратарей.

Экс-голкипер «Спартака » выразил мнение после матча звезд красно-белых .

— Какие ощущения после игры?

— Полный стадион, классная атмосфера, много партнеров, с кем играл, за кем‑то следил только по телевизору. Ощущения самые лучшие, это был настоящий праздник для всех.

— Перед матчем вы писали, что готовы к игре, осталось только вазелин нанести на перчатки. Какой посоветуете вратарям?

— Это больше юмор. Я даже не мазал перчатки (смеется).

— Не травят из‑за темы вазелина?

— Я люблю хорошие шутки, нормальный юмор. А это как раз хороший юмор. Я всегда готов поддержать и оценить шутку, – сказал Ребров.

Зачем вратарям вазелин? Объясняет Артем Ребров