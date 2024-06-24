Ребров о пробежках штаба «Спартака»: «На выездных матчах всегда бегаем от 5 до 10 км – это традиция. Бег объединяет, дает нам тимбилдинг, общение, вместе поддерживать форму»

Артем Ребров рассказал о пробежках штаба «Спартака» перед выездными матчами.

Экс-вратарь московского клуба, сейчас работающий в должности технического координатора, вместе с другими представителями «Спартака» бегает перед каждым выездным матчем.

«У нас хороший штат, люди бегают из разных департаментов, есть тренер вратарей, специалист по физподготовке, доктор, аналитик, начальник команды. Мне удалось вписаться.

Бег вообще объединяет, в нашей команде дает нам такой тимбилдинг, общение, вместе поддерживать форму. Поэтому у нас традиция, всегда на выездных матчах бегаем, есть определенные правила, свои специальные футболки. Мы называем это таким беговым клубом. Мы пробегаем разные дистанции перед матчами, зависит от состояния, погоды, но 5 километров минимум. Вообще от 5 до 10 км.

Мы можем пораньше выйти, можем пробежать 15 км, но в среднем 5-7 км. Как пришла идея? Все получилось спонтанно, ничего такого не было. Когда я был вратарем, то особо не любил бегать, но ребята говорили: «Давай пробежим кружочек». Все затянулось. Все зависит от людей, которые в этом участвуют, а люди у нас активные, интересные, хорошо проводить время в таком ключе», – рассказал технический координатор «Спартака».

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