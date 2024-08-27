Винисиус о «Золотом мяче»: «Роналдо и Роналдиньо каждый день говорят мне, что я должен выиграть. Возможность побороться за эту награду, как они – что-то невероятное»
Винисиус Жуниор высказался о борьбе за «Золотой мяч».
«Среди игроков в мужском футболе примерами могут служить Кака, Роналдо, который дважды выигрывал награду, Роналдиньо, Ривалдо – среди обладателей «Золотого мяча» много бразильских футболистов. Но ближе всего мне, конечно, Роналдо и Роналдиньо, которые каждый день говорят, что я должен выиграть «Золотой мяч».
Недавно я встречался с Роналдо на Ибице, тренировался у него дома, и он сказал мне: «Тренируйся здесь еще несколько дней и станешь ближе к «Золотому мячу».
Это игроки, которые делали невероятные вещи, и возможность побороться за «Золотой мяч» и завоевать эту награду, как они – это что-то действительно невероятное», – сказал вингер «Реала».
Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й
Оба хороши по своему и оба заслуживают номинации
Уровень 👍
Теперь наоборот.
Лицемерие?
😆
В прошлом году, пока Месси был номинантом, про Родри и не вспоминали 😆
Может потому-то футбол это командный вид спорту и будь ты хоть Месси и хоть тресни, то далеко не все в твоих руках? Кроме того, на копе он пропускал матч, в котором Бразилия вылетела. Должен был силой мысли принести победу?
Обычные хейтерские претензии. На победу Винисиуса букмекеры дают 1.5
Он уже почти выиграл мяч
Это про сборные 😁
Ты слышал, что кричали фанаты Валенсии про игроков Барсы? Так это распространяется не только на игроков Барсы.
Кто играет за Барсу? 😆
😆