Винисиус о «Золотом мяче»: «Роналдо и Роналдиньо каждый день говорят мне, что я должен выиграть. Возможность побороться за эту награду, как они – что-то невероятное»

Теги Кака Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдиньо Роналдо Ла Лига Ривалдо Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о борьбе за «Золотой мяч».

«Среди игроков в мужском футболе примерами могут служить Кака, Роналдо, который дважды выигрывал награду, Роналдиньо, Ривалдо – среди обладателей «Золотого мяча» много бразильских футболистов. Но ближе всего мне, конечно, Роналдо и Роналдиньо, которые каждый день говорят, что я должен выиграть «Золотой мяч».

Недавно я встречался с Роналдо на Ибице, тренировался у него дома, и он сказал мне: «Тренируйся здесь еще несколько дней и станешь ближе к «Золотому мячу».

Это игроки, которые делали невероятные вещи, и возможность побороться за «Золотой мяч» и завоевать эту награду, как они – это что-то действительно невероятное», – сказал вингер «Реала».

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

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51 комментарий
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Они тебя обманули))
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- Алло, Винисиус? Это опять я, Роналдиньо, ты должен выиграть Золотой Мяч. Всё, пока, завтра снова позвоню
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по такой же логике, Родрыго тоже должен номинироваться на ЗМ. играют одинаково, цифры примерно одинаковы, чисто 2 брата-акробата. почему его не пиарят также, как Вини?
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Ответ Tollie
по такой же логике, Родрыго тоже должен номинироваться на ЗМ. играют одинаково, цифры примерно одинаковы, чисто 2 брата-акробата. почему его не пиарят также, как Вини?
Когда Родриго начнёт решать в плей-офф ЛЧ как Винисиус тогда и будут его номинирован на ЗМ
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Ответ neuner
на 90% ЗМ будет у Вини, такого решающего игрока в самых важных матчах в этом сезоне не было и близко) затащил финал СК Испании с хет-триком, гол в 1-8 финала ЛЧ, 3 асиста с Сити в 1-4 финала ЛЧ, дубль Баварии и разрыв в ответном матче в полуфинале ЛЧ, гол в финале ЛЧ)
Видел этого решалу в сборной, было весело!)
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Ответ Фёдор Кузнецов
Когда Родриго начнёт решать в плей-офф ЛЧ как Винисиус тогда и будут его номинирован на ЗМ
хмм, а чьи 2 гола в концовке с мансити были? а в матче с челси с гениального паса Модрича? разве эти голы не решили исходы в плей-офф ЛЧ
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Ответ Tollie
по такой же логике, Родрыго тоже должен номинироваться на ЗМ. играют одинаково, цифры примерно одинаковы, чисто 2 брата-акробата. почему его не пиарят также, как Вини?
Он светлее)
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Ответ Фёдор Кузнецов
Когда Родриго начнёт решать в плей-офф ЛЧ как Винисиус тогда и будут его номинирован на ЗМ
Родриго и так решает)
Оба хороши по своему и оба заслуживают номинации
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Выглядит как давление.
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Каждый день звонят да ?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
что меся тогда не доказывал за сборную ничего, пока ему помогать не стали?)))
Это другое 😆
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Самое смешное, что в номинации за ЗМ, в первой десятке не будут игроков Барсы, в игрков Реала минимум 5.

Уровень 👍
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Фанаты Барсы раньше были против, чтоб отдавали ЗМ за игры за сборную.

Теперь наоборот.

Лицемерие?

😆
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Я бы Карвахалю отдал ЗМ
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Если взять чисто лч, то Винни король и он заслуживает, но в Ла Лиге и на уровне сборных получше был Беллингем
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Ответ Tollie
по такой же логике, Родрыго тоже должен номинироваться на ЗМ. играют одинаково, цифры примерно одинаковы, чисто 2 брата-акробата. почему его не пиарят также, как Вини?
Весь Реал можно спокойно номинировать на ЗМ 👍
+3
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Прикольно тусоваться с такими ребятами как Роналдо и Роналдиньо
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Ответ Бутсы Крооса
Чего же вы так не пиарили Родри в прошлом сезоне? Такая же статистика и даже лучше нынешней, если не говорить о Евро. Требл с Ман Сити тоже отлично, но почему то даже в тройку не попал, и все мы прекрасно знаем кто «заслуженно» победил, обходя Холланда, находившийся в той же банде Пепа (этот лысый шарлатан также не стал поддерживать своих подопечных). Странно, что тогда никто не ныл, как в нынешнем сезоне, когда главным номинантом является игрок Реала)
Так это же другое 😆

В прошлом году, пока Месси был номинантом, про Родри и не вспоминали 😆
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Ответ Ильнур Хасанов
Было бы честнее отдать его Родри
Чего же вы так не пиарили Родри в прошлом сезоне? Такая же статистика и даже лучше нынешней, если не говорить о Евро. Требл с Ман Сити тоже отлично, но почему то даже в тройку не попал, и все мы прекрасно знаем кто «заслуженно» победил, обходя Холланда, находившийся в той же банде Пепа (этот лысый шарлатан также не стал поддерживать своих подопечных). Странно, что тогда никто не ныл, как в нынешнем сезоне, когда главным номинантом является игрок Реала)
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Ответ Domian
А в твоём понимании есть пункт, что лучший в мире должен это доказывать не только в миллиардном составе Реала, но ещё и в сборной, играя между прочим за Бразилию?) А то получается за пределами миллиардного состава это пшык.
А что выиграли Месси и Роналду в сборных в свои 23 года? И почему тогда Мбаппе, который почти 2 раза выиграл ЧМ с хет-триком и с ПСЖ побил все рекорды не получил пока ЗМ?

Может потому-то футбол это командный вид спорту и будь ты хоть Месси и хоть тресни, то далеко не все в твоих руках? Кроме того, на копе он пропускал матч, в котором Бразилия вылетела. Должен был силой мысли принести победу?

Обычные хейтерские претензии. На победу Винисиуса букмекеры дают 1.5
Он уже почти выиграл мяч
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Ответ Макс Смирнов
Почему-то они самого главного ему не говорят: чтоб перестал бананы клянчать у публике.
Это как сказать Лапорте, чтоб перестал клянчить рычаги для Барсы 😆
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Так это же другое 😆 В прошлом году, пока Месси был номинантом, про Родри и не вспоминали 😆
Ну да, не смогли осилить конкуренцию с FIFA)
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Рональду получит, и вполне заслужено ☝️
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Ответ Макс Смирнов
Глупее ничего не придумал?
Согласен… Глупее рычагов, ничего еще не видел в футболе 😆
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Ответ fc_a.m.
А что выиграли Месси и Роналду в сборных в свои 23 года? И почему тогда Мбаппе, который почти 2 раза выиграл ЧМ с хет-триком и с ПСЖ побил все рекорды не получил пока ЗМ? Может потому-то футбол это командный вид спорту и будь ты хоть Месси и хоть тресни, то далеко не все в твоих руках? Кроме того, на копе он пропускал матч, в котором Бразилия вылетела. Должен был силой мысли принести победу? Обычные хейтерские претензии. На победу Винисиуса букмекеры дают 1.5 Он уже почти выиграл мяч
Месси стал худшим игроком ЧМ 2010…

Это про сборные 😁
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Ответ fc_a.m.
А что выиграли Месси и Роналду в сборных в свои 23 года? И почему тогда Мбаппе, который почти 2 раза выиграл ЧМ с хет-триком и с ПСЖ побил все рекорды не получил пока ЗМ? Может потому-то футбол это командный вид спорту и будь ты хоть Месси и хоть тресни, то далеко не все в твоих руках? Кроме того, на копе он пропускал матч, в котором Бразилия вылетела. Должен был силой мысли принести победу? Обычные хейтерские претензии. На победу Винисиуса букмекеры дают 1.5 Он уже почти выиграл мяч
Ты пытаешься фанату Барсы объяснить что-то?

Ты слышал, что кричали фанаты Валенсии про игроков Барсы? Так это распространяется не только на игроков Барсы.

Кто играет за Барсу? 😆
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Ответ Domian
А в твоём понимании есть пункт, что лучший в мире должен это доказывать не только в миллиардном составе Реала, но ещё и в сборной, играя между прочим за Бразилию?) А то получается за пределами миллиардного состава это пшык.
Все еще разрывает тебя от зависти?

😆
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Ответ Domian
А в твоём понимании есть пункт, что лучший в мире должен это доказывать не только в миллиардном составе Реала, но ещё и в сборной, играя между прочим за Бразилию?) А то получается за пределами миллиардного состава это пшык.
что меся тогда не доказывал за сборную ничего, пока ему помогать не стали?)))
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Месси получит. И вполне заслуженно.
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