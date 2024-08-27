Винисиус о «Золотом мяче»: «Роналдо и Роналдиньо каждый день говорят мне, что я должен выиграть. Возможность побороться за эту награду, как они – что-то невероятное»

Винисиус Жуниор высказался о борьбе за «Золотой мяч».

«Среди игроков в мужском футболе примерами могут служить , Роналдо, который дважды выигрывал награду, , – среди обладателей «Золотого мяча» много бразильских футболистов. Но ближе всего мне, конечно, и Роналдиньо, которые каждый день говорят, что я должен выиграть « ».

Недавно я встречался с Роналдо на Ибице, тренировался у него дома, и он сказал мне: «Тренируйся здесь еще несколько дней и станешь ближе к «Золотому мячу».

Это игроки, которые делали невероятные вещи, и возможность побороться за «Золотой мяч» и завоевать эту награду, как они – это что-то действительно невероятное», – сказал вингер «Реала».

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й