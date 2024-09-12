Станкович готов принять Мостового на стажировку в «Спартаке»: «Мои двери открыты, если он хочет»
Деян Станкович заявил, что готов принять Александра Мостового на стажировку.
В настоящее время Мостовой обучается в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Он вошел в штаб Олега Романцева в матче, посвященном 10-летию со дня открытия домашнего стадиона «Спартака». Команда Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2.
– Готовы ли принять Александра Мостового на стажировку?
– Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет, – сказал главный тренер «Спартака».
Мостовой хочет пройти стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас футбольный тренер и футбольные люди. Скоро решим вопрос»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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