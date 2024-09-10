Мостовой о тренерах в РПЛ: «Я против того, чтобы брали неизвестно кого, лишь бы иностранца. Вот был в «Спартаке» Абаскаль – за что его уважать? Станкович – человек совсем другого калибра»

Александр Мостовой высказался о приглашении иностранных тренеров в клубы Мир РПЛ.

«Я не выступаю категорически против иностранных тренеров. Можно приглашать хороших специалистов, если получится с ними договориться. Со Станковичем получилось же. Когда к нам приезжают тренировать люди с мировым именем, то можно понять. Я против того, чтобы наши клубы брали неизвестно кого – лишь бы с иностранным паспортом.

Вот был в « » такой человек – . За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра», – сказал бывший игрок сборной России.