Мостовой о тренерах в РПЛ: «Я против того, чтобы брали неизвестно кого, лишь бы иностранца. Вот был в «Спартаке» Абаскаль – за что его уважать? Станкович – человек совсем другого калибра»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о приглашении иностранных тренеров в клубы Мир РПЛ.

«Я не выступаю категорически против иностранных тренеров. Можно приглашать хороших специалистов, если получится с ними договориться. Со Станковичем получилось же. Когда к нам приезжают тренировать люди с мировым именем, то можно понять. Я против того, чтобы наши клубы брали неизвестно кого – лишь бы с иностранным паспортом.

Вот был в «Спартаке» такой человек – Абаскаль. За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра», – сказал бывший игрок сборной России.

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47 комментариев
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Ответ Алексей Филиппов
Очень интересно будет его послушать, если у Станковича ничего не получиться в итоге
Абаскаль, виноват будет)))
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Ответ Николай Бойко
Мостовой перестанет вспоминать рыжего только когда помрёт, наверное
на могиле будет написано "тут лежит великий чеканщик, а не этот Абаскаль, которого взяли по объявлению "
+19
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Ответ Tom_York
Абаскаль, виноват будет)))
Пришел после нефутбольного человека, исправить уже было ничего нельзя.
+18
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+17
Очень интересно будет его послушать, если у Станковича ничего не получиться в итоге
+16
-2
+14
Чеканить умею
+8
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Вот тут чем журналист виноват? Саня сам за Абаскаля вещает, Абаскаль это его альтер эго:)))
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Ответ Йоахим Ференц
Впечатление, что Абаскаль платит Царю за рекламу, чтобы россияне не забывали про него.
да он просто джигурда от футбола. Таких фриков любят новостники, они дают аудиторию
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Началоооось...
Жди меня мост,буду тренировать
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– Что же, я не понимаю, что ли. Кот – другое дело. Слоны – животные полезные, – ответил Шариков.
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Ответ Даня Чебыкин
воу воу воу. каррера то ну никак не ноунейм! начеканит побольше мостового!
Прастите прастите!)))
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Ответ Дима Берин
Ну то есть ноунейм Каррера им окей, а другой ноунейм ноунеймович им не окей. А кто из российских тренеров последний раз что то выигрывал со спартаком? Может им Семака или Слуцкого взять, чтобы они поняли, что не в тренере у них дело?
воу воу воу. каррера то ну никак не ноунейм! начеканит побольше мостового!
+1
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Ответ Контрольный выстрел
Я кстати думаю, что это полная отсебятина так называемых журналистов. Где то когда то Мостовой высказался по этому вопросу, теперь борзописцы просто переставляют слова местами и выдают за "новости".
да же нейросеть настолько тупые вещи не способна выдавать как мостовой.
+1
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Удивительная новость - Мостовой высказался об Абаскале! Никогда такого не было!
+1
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Мостовой перестанет вспоминать рыжего только когда помрёт, наверное
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Ответ chili
– Что же, я не понимаю, что ли. Кот – другое дело. Слоны – животные полезные, – ответил Шариков.
А я то понять не мог, кого мне царёк намоминает... Вот же оно, классика!
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Ответ Дима Берин
Прастите прастите!)))
каррера простит=))))
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Ответ Владимир Дмитриев
Абырвалг, Абаскаль, Ещё кружечку!
главрыба!
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Ответ Алексей Филиппов
Очень интересно будет его послушать, если у Станковича ничего не получиться в итоге
до него рельсы неправильно положили, по этому поезд к чемпионству и не доехал
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Ответ Post morten
Пришел после нефутбольного человека, исправить уже было ничего нельзя.
не подсказывай!!!
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Ответ Алексей Филиппов
Очень интересно будет его послушать, если у Станковича ничего не получиться в итоге
Не если, а когда. Помним про Великий Цикл.
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Ответ Дима Берин
Ну то есть ноунейм Каррера им окей, а другой ноунейм ноунеймович им не окей. А кто из российских тренеров последний раз что то выигрывал со спартаком? Может им Семака или Слуцкого взять, чтобы они поняли, что не в тренере у них дело?
Каррера играл в Ювентусе, был чемпионом Италии, набивать умеет. По логике Царя он плохим тренером быть не может.
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Ответ Arty K.
Саня, Абаскаль тебе не перезвонит, не надо вести себя, как истеричная бывшая
мысль для следующего вью с мостовым: дать александру телефон абаскаля. или вообще сразу набрать гильермо и включить громкую связь. разрыв обеспечен!
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Ответ Ебздрогыч
Удивительная новость - Мостовой высказался об Абаскале! Никогда такого не было!
и вот опять
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Я конечно понимаю что Царь несет потешную ахинею, но вот по поводу Абаскаля совершенно с ним согласен. Какой-то совершенно левый алёша, на котором кто-то попилил бюджет. Вот чем он заслужил возглавлять второй по бюджету клуб РПЛ? Какие вообще могли быть аргументы в пользу этого ноунейма без достижений и резюме, против любого российского тренера?
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Ждем комментарии Смородской
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Одно и то же по кругу.
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Как только появляется Царь, всплывает Абаскаль, прямо день сурка!
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Да мы уже поняли......
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Если бы Александра не было, его надо было бы обязательно придумать. И назвать Мостенбергом
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что сегодня по Тедеско, Саня?
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