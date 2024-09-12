Губерниев о Дзюбе и «Акроне»: «Жду, что Артем пересядет со своей роскошной иномарки – вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства! Но прежде он должен извиниться перед всеми прекрасными дамами Земли»
Дмитрий Губерниев иронично высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Акрон».
Сообщалось, что нападающий близок к подписанию контракта с тольяттинским клубом до конца сезона.
«Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на «Ладу».
Артем, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в «Акроне», должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля! Потому что его последние высказывания и поведение были явно не на уровне.
Поэтому, Артем, я в тебя верю! Вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства, но только после изменений», – сказал комментатор.
Дзюба пнул игрока «Амкала». Команда бойкотировала финал Т-Лиги, потому что судья не удалил нападающего. Артем сказал: «Девочки, можете идти, спасибо большое»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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