Губерниев о Дзюбе и «Акроне»: «Жду, что Артем пересядет со своей роскошной иномарки – вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства! Но прежде он должен извиниться перед всеми прекрасными дамами Земли»

Дмитрий Губерниев иронично высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Акрон».

Сообщалось , что нападающий близок к подписанию контракта с тольяттинским клубом до конца сезона.

«Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на «Ладу».

Артем, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в «Акроне », должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля! Потому что его последние высказывания и поведение были явно не на уровне.

Поэтому, Артем, я в тебя верю! Вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства, но только после изменений», – сказал комментатор.

Дзюба пнул игрока «Амкала». Команда бойкотировала финал Т-Лиги, потому что судья не удалил нападающего. Артем сказал: «Девочки, можете идти, спасибо большое»