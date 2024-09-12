Колыванов о Дзюбе: «Жаль, что Артем до сих пор без клуба. Он один из лучших нападающих своего поколения» 

Игорь Колыванов сожалеет, что Артем Дзюба пока не нашел себе новый клуб.

36-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива».

«Очень жаль, что Дзюба до сих пор без клуба. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, но я бы хотел посмотреть на его игру в РПЛ . Он один из лучших нападающих своего поколения.

Думаю, всем бы было интересно посмотреть на Артема на футбольном поле», — сказал бывший форвард сборной России.