Дзюба подпишет контракт с «Акроном» до конца сезона. Форвард проходит медосмотр (Иван Карпов)
Артем Дзюба близок к переходу в «Акрон».
По информации инсайдера Ивана Карпова, 36-летний форвард проходит медосмотр для тольяттинского клуба. Соглашение Дзюбы с «Акроном» будет рассчитано до конца сезона.
Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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