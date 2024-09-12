Дзюба подпишет контракт с «Акроном» до конца сезона. Форвард проходит медосмотр (Иван Карпов)

Артем Дзюба близок к переходу в «Акрон».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 36-летний форвард проходит медосмотр для тольяттинского клуба. Соглашение Дзюбы с «Акроном » будет рассчитано до конца сезона.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива » в конце прошлого сезона. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь .