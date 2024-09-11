Гендиректор «Динамо» о том, рассматривался ли переход Дзюбы: «Нет. Такие решения принимаются не одним человеком. О моем мнении вы уже догадались, думаю»

Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос, хотел ли клуб подписать Артема Дзюбу.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив ». На данный момент 36-летний форвард находится без команды.

– Задумывалось ли «Динамо» над приглашением Артема Дзюбы?

– Нет. Такие решения у нас в клубе принимаются не одним человеком. Думаю, вы о моем мнении уже догадались, – сказал Павел Пивоваров .