Гендиректор «Динамо» о том, рассматривался ли переход Дзюбы: «Нет. Такие решения принимаются не одним человеком. О моем мнении вы уже догадались, думаю»
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос, хотел ли клуб подписать Артема Дзюбу.
Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив». На данный момент 36-летний форвард находится без команды.
– Задумывалось ли «Динамо» над приглашением Артема Дзюбы?
– Нет. Такие решения у нас в клубе принимаются не одним человеком. Думаю, вы о моем мнении уже догадались, – сказал Павел Пивоваров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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