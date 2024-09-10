Мостовой о ситуации Дзюбы и Джикии: «Наш футбол необоснованно финансово развратили – теперь нужно затягивать ремни. Надо идти на уступки обеим сторонам»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о перспективах Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

«Я много раз видел, как кого-то подписывают в последние часы трансферного окна. В случае с Дзюбой и Джикией может произойти то же самое.

Если не произойдет, можно подождать полгода. Это не будет равноценно завершению карьеры. Сейчас можно поддерживать форму в командах Второй лиги или где-то по дружбе. Многим командам они могли бы принести пользу.

Финансовые запросы – это уже другой вопрос. Здесь нужно идти на уступки обеим сторонам или находить компромисс, потому что футбол когда-то закончится.

В свое время наш футбол необоснованно финансово развратили – теперь нужно затягивать ремни и думать не о контракте, а о футболе», – отметил бывший полузащитник сборной России.

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7 комментариев
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Дзюба уже мало кому нужен, но если бы снизил запросы, то думаю Ахмат, Факел его бы подписали
А вот Джикия если бы снизил свои запросы , то думаю многие из первой восьмерки бы его забрали. Не сомневаюсь что это были бы Ростов или Локо
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И дали Соболеву 2,5 млн € 😜💦
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Аршавин держит рекорд, его трансфер произошел через несколько часов после закрытия окна. Такого в истории футбола кажется не было.
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А ещё избавляться от агентов, которые уничтожают карьеры игроков своими идиотскими запросами.
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Ответ dimamak10
Дзюба уже мало кому нужен, но если бы снизил запросы, то думаю Ахмат, Факел его бы подписали А вот Джикия если бы снизил свои запросы , то думаю многие из первой восьмерки бы его забрали. Не сомневаюсь что это были бы Ростов или Локо
В Ахмат? Для перевоспитания? Вряд-ли поможет...)
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Ответ kreator.vvv
В Ахмат? Для перевоспитания? Вряд-ли поможет...)
Ну если к главному на ковер, дон, то вполне возможно, дон. Ахмат же сила, дон.
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