Мостовой о ситуации Дзюбы и Джикии: «Наш футбол необоснованно финансово развратили – теперь нужно затягивать ремни. Надо идти на уступки обеим сторонам»
Александр Мостовой высказался о перспективах Артема Дзюбы и Георгия Джикии.
«Я много раз видел, как кого-то подписывают в последние часы трансферного окна. В случае с Дзюбой и Джикией может произойти то же самое.
Если не произойдет, можно подождать полгода. Это не будет равноценно завершению карьеры. Сейчас можно поддерживать форму в командах Второй лиги или где-то по дружбе. Многим командам они могли бы принести пользу.
Финансовые запросы – это уже другой вопрос. Здесь нужно идти на уступки обеим сторонам или находить компромисс, потому что футбол когда-то закончится.
В свое время наш футбол необоснованно финансово развратили – теперь нужно затягивать ремни и думать не о контракте, а о футболе», – отметил бывший полузащитник сборной России.
А вот Джикия если бы снизил свои запросы , то думаю многие из первой восьмерки бы его забрали. Не сомневаюсь что это были бы Ростов или Локо