«Месси был рожден, чтобы быть лучшим в мире. Все, что он делает на поле, просто гениально». Саша Илич о форварде сборной Аргентины
Саша Илич включил Лионеля Месси в число лучших игроков в истории футбола.
«Он был рожден, чтобы быть лучшим в мире. Все, что Месси делает на поле, просто гениально.
Для меня он один из лучших футболистов в истории», – заявил бывший полузащитник «Сельты», тренирующий «Пари НН».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости