«Месси был рожден, чтобы быть лучшим в мире. Все, что он делает на поле, просто гениально». Саша Илич о форварде сборной Аргентины

Саша Илич включил Лионеля Месси в число лучших игроков в истории футбола.

«Он был рожден, чтобы быть лучшим в мире. Все, что Месси делает на поле, просто гениально.

Для меня он один из лучших футболистов в истории», – заявил бывший полузащитник «Сельты», тренирующий «Пари НН ».