Илич о стиле «Пари НН»: «Хотел бы играть как Гвардиола, в тики-таку. Но это невозможно, нужны такие футболисты, как у него»

Саша Илич высказался о том, как бы хотел руководить командой.

– Чьи взгляды на жизнь и на футбол созвучны вашим?

– Каждый тренер в мире хотел бы быть, как Гвардиола, Клопп или Анчелотти . Но это невозможно.

Если у вас есть такая команда, как «Реал Мадрид » или «Ман Сити », вы можете играть так же. Но я не могу копировать манеру игры «Сити», не имея таких исполнителей.

Действующим игроком я был и в больших командах, которые боролись за титулы, и в клубах, боровшихся за выживание. Поверьте, это совершенно разные виды футбола.

Если вы спросите меня, как я хочу играть, я скажу: как Гвардиола , в тики-таку. Но это невозможно. Для этого нужны такие футболисты, какие есть у него, – сказал главный тренер «Пари НН».