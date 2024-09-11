Илич о стиле «Пари НН»: «Хотел бы играть как Гвардиола, в тики-таку. Но это невозможно, нужны такие футболисты, как у него»
Саша Илич высказался о том, как бы хотел руководить командой.
– Чьи взгляды на жизнь и на футбол созвучны вашим?
– Каждый тренер в мире хотел бы быть, как Гвардиола, Клопп или Анчелотти. Но это невозможно.
Если у вас есть такая команда, как «Реал Мадрид» или «Ман Сити», вы можете играть так же. Но я не могу копировать манеру игры «Сити», не имея таких исполнителей.
Действующим игроком я был и в больших командах, которые боролись за титулы, и в клубах, боровшихся за выживание. Поверьте, это совершенно разные виды футбола.
Если вы спросите меня, как я хочу играть, я скажу: как Гвардиола, в тики-таку. Но это невозможно. Для этого нужны такие футболисты, какие есть у него, – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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