Гендиректор «Пари НН» об Иличе: «Вопрос перестановки не в повестке. Анализируем все, но это не связано с тренером»

Теги премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Матч ТВ Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Генеральный директор «Пари НН» заявил, что клуб не планирует отставку Саши Илича.

В матче 7-го тура Мир РПЛ нижегородцы дома уступили «Зениту» (0:3). До этого клуб проиграл «Краснодару» в Фонбет Кубке России (0:1) и в РПЛ (1:2), а также уступил «Крыльям» (1:3) в чемпионате. Было также поражение от ЦСКА по пенальти в Кубке, основное время завершилось со счетом 1:1.

На данный момент команда Саши Илича с 6 очками занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата России. По информации журналиста Ивана Карпова, решающим для специалиста может стать матч с «Акроном», который состоится 5 октября в рамках 11‑го тура.

– Пока вопрос тренерской перестановки не в повестке вообще. Не проговаривается и не рассматривается. Клуб, конечно, активно работает в плане организации определенных процессов. Мы анализируем все, что вокруг нас происходит. Смотрим. Но это никак не связано с главным тренером. Потому не рассматривается вопрос его отставки, рокировки и так далее.

Вчера он объяснил, почему ушел с поля в матче с «Зенитом», в том числе в эфире «Матч ТВ». Ушел на несколько минут из‑за физиологической потребности.

– Станет ли определяющим для его будущего матч с «Акроном»?

– Мы такие планы не ставим. Эксперты дают много разных прогнозов вокруг нас, конечно. Каким‑то можно доверять, каким‑то нет. Но пока вопрос по Саше не в повестке, – сказал Давид Мелик‑Гусейнов.

В следующем туре нижегородцы 14 сентября в гостях встретятся с воронежским «Факелом».

 

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