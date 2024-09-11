Саша Илич: «Против Месси играть было тяжелее всего. Топ-3 – Лео, Зидан, Роналдиньо»

Саша Илич ответил на вопрос о величайших футболистах, против которых играл.

«Когда я был в «Партизане », мы соперничали в Лиге чемпионов с «галактикос» из «Реала»: Зиданом , Роберто Карлосом , Бекхэмом . В Испании я играл против Месси и Роналдиньо. Несколько раз выходил против «Баварии», «Интера».

Лично мне тяжелее всего было с Месси. Если составить топ-3, это будут Месси, Зидан и Роналдиньо», – сказал главный тренер «Пари НН».