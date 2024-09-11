Саша Илич: «Против Месси играть было тяжелее всего. Топ-3 – Лео, Зидан, Роналдиньо»
Саша Илич ответил на вопрос о величайших футболистах, против которых играл.
«Когда я был в «Партизане», мы соперничали в Лиге чемпионов с «галактикос» из «Реала»: Зиданом, Роберто Карлосом, Бекхэмом. В Испании я играл против Месси и Роналдиньо. Несколько раз выходил против «Баварии», «Интера».
Лично мне тяжелее всего было с Месси. Если составить топ-3, это будут Месси, Зидан и Роналдиньо», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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