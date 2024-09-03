Президент «Атлетика» о том, что Уильямс и Флик обнялись после матча с «Барсой»: «Ханс-Дитер сказал, что поздравил Нико с победой на Евро. На его месте я бы поступил так же и с Вивианом»

Президент «Атлетика» высказался о попытках «Барселоны» подписать Нико Уильямса.

После матча между «Барселоной» и « » (2:1) во 2-м туре 24 августа главный тренер каталонцев поприветствовал . Сообщалось, что «блауграна» работала над трансфером вингера «Атлетика» в минувшее трансферное окно.

«В течение всего лета его заявления были вполне нормальными и вызывали уважение, поскольку он говорил о нем исключительно как об игроке другого клуба.

Меня удивило, что они обнялись в конце матча, но на пресс-конференции он объяснил, что поздравлял его с победой на . Полагаю, я бы [на месте Флика] поступил так же и с [Дани] Вивианом, хотя, похоже, я этого не заметил», – сказал Джон Уриарте.