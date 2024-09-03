Президент «Атлетика» о том, что Уильямс и Флик обнялись после матча с «Барсой»: «Ханс-Дитер сказал, что поздравил Нико с победой на Евро. На его месте я бы поступил так же и с Вивианом»
Президент «Атлетика» высказался о попытках «Барселоны» подписать Нико Уильямса.
После матча между «Барселоной» и «Атлетиком» (2:1) во 2-м туре Ла Лиги 24 августа главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик поприветствовал Уильямса. Сообщалось, что «блауграна» работала над трансфером вингера «Атлетика» в минувшее трансферное окно.
«В течение всего лета его заявления были вполне нормальными и вызывали уважение, поскольку он говорил о нем исключительно как об игроке другого клуба.
Меня удивило, что они обнялись в конце матча, но на пресс-конференции он объяснил, что поздравлял его с победой на Евро. Полагаю, я бы [на месте Флика] поступил так же и с [Дани] Вивианом, хотя, похоже, я этого не заметил», – сказал Джон Уриарте.
Главное, чтобы Эрмосо при встрече не обнял и не чмокнул.
Так что кто его знает, кого вызвали бы, если бы не Вивиана.
Вивиан, кстати, отвратительно сыграл против Мбаппе, позволив тому расстреливать ворота с удобной позиции. Хорошо, тот не попал, а то бы неизвестно, чем закончилось бы. Французам забить не так просто, очень вязкая сборная.
Гол Ямаля - чистой воды удача, а гол Ольмо - франки поплыли после удара Ямаля и на несколько минут были в нокдауне.
Что же касается Кубарси, вряд ли он выдержал бы график - матч через два дня, против взрослых дядей. Олимпиада все таки не то. Поэтому де ла Фуэнте преимущественно от детей отказался, Ямаля просто некем заменить.