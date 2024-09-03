Президент «Атлетика» о том, что Уильямс и Флик обнялись после матча с «Барсой»: «Ханс-Дитер сказал, что поздравил Нико с победой на Евро. На его месте я бы поступил так же и с Вивианом»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Ханс-Дитер Флик Дани Вивиан Нико Уильямс Футбол

Президент «Атлетика» высказался о попытках «Барселоны» подписать Нико Уильямса.

После матча между «Барселоной» и «Атлетиком» (2:1) во 2-м туре Ла Лиги 24 августа главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик поприветствовал Уильямса. Сообщалось, что «блауграна» работала над трансфером вингера «Атлетика» в минувшее трансферное окно.

«В течение всего лета его заявления были вполне нормальными и вызывали уважение, поскольку он говорил о нем исключительно как об игроке другого клуба.

Меня удивило, что они обнялись в конце матча, но на пресс-конференции он объяснил, что поздравлял его с победой на Евро. Полагаю, я бы [на месте Флика] поступил так же и с [Дани] Вивианом, хотя, похоже, я этого не заметил», – сказал Джон Уриарте.

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12 комментариев
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Даже в самой Испании не все в курсе наверное что Вивиан был в сборной
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Флик видимо надолго в Барсу )))
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Флик, пожалуй, первый тренер Барсы со времен Луиса Энрике, у которого с самого начала есть какой-то план и он его придерживается.
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Ответ WESTERN-
Даже в самой Испании не все в курсе наверное что Вивиан был в сборной
Не, ну он выходил в третьем туре на матч, в котором де Ла Фуэнте дубль выпустил.
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ВивианОМ?
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По мнению Угарте Флик должен переобнимать весь состав Фурии, весь штаб, включая де Ла Фуэнте и комментаторов-мужчин от Испании заодно.
Главное, чтобы Эрмосо при встрече не обнял и не чмокнул.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Флик видимо надолго в Барсу )))
Уильямс видимо на следующей год в Барсу)))
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Ответ Budabuda
Уильямс видимо на следующей год в Барсу)))
Остался в этом году на второй год в Атлетике))
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Ответ Budabuda
Уильямс видимо на следующей год в Барсу)))
При таком рафинье он даром не нужен. Тем более не сделал шаг в сторону барсы. Нам нужны игроки которые жаждут одеть форму барсы а не которые думают навариться
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Ответ Madhamish
Не, ну он выходил в третьем туре на матч, в котором де Ла Фуэнте дубль выпустил.
В курсе. Но знают ли Испанцы об этом. Я не о тех кто вообще не следит за футболом. Но более чем уверен те кто следит просто за результатами сборной многие даже не в курсе что он был в этой сборной и не выпустил состав Кубарси. Хотя думаю если бы не было олимпиады с авансом взяли бы Пау а не Вивиана
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Ответ WESTERN-
В курсе. Но знают ли Испанцы об этом. Я не о тех кто вообще не следит за футболом. Но более чем уверен те кто следит просто за результатами сборной многие даже не в курсе что он был в этой сборной и не выпустил состав Кубарси. Хотя думаю если бы не было олимпиады с авансом взяли бы Пау а не Вивиана
А кто знает, что в голове у де ла Фуэнте. Не поехал, например, Пау Торрес. Хотя он, имхо, посильнее и Вивиана и ле Нормана, а Ляпорта я вообще за защитника не считаю. Привозила еще тот, и против немцев это сказалось, когда он благополучно увернулся от удара Вирца с линии штрафной. Ле Норман отличился с грузинами, но это бывает. А Лапорт - это колхозила, все его годы в Сити - это история привозов и ошибок в важнейших матчах. Имхо, его на пушечный выстрел к сборной нельзя подпускать. А де Ла Фуэнте вызвал и выиграли.
Так что кто его знает, кого вызвали бы, если бы не Вивиана.
Вивиан, кстати, отвратительно сыграл против Мбаппе, позволив тому расстреливать ворота с удобной позиции. Хорошо, тот не попал, а то бы неизвестно, чем закончилось бы. Французам забить не так просто, очень вязкая сборная.
Гол Ямаля - чистой воды удача, а гол Ольмо - франки поплыли после удара Ямаля и на несколько минут были в нокдауне.
Что же касается Кубарси, вряд ли он выдержал бы график - матч через два дня, против взрослых дядей. Олимпиада все таки не то. Поэтому де ла Фуэнте преимущественно от детей отказался, Ямаля просто некем заменить.
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