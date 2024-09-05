«Отвали, чувак». Нико Уильямс – фанату на предложение перейти в «Реал»
Нико Уильямс отреагировал на предложение фаната перейти в «Реал».
Полузащитник «Атлетика» вместе с другими игроками пообщался с болельщиками на трибунах после открытой тренировки сборной Испании. Команде предстоит сыграть со сборными Сербии и Швейцарии в рамках Лиги наций.
«В следующем году в «Реал Мадрид», Нико!» – произнес один с фанатов, пока фотографировался с игроком.
«Отвали, чувак», – ответил на это Уильямс.
Этим летом 22-летнего испанца связывали, в частности, с переходом в «Барселону», однако он принял решение остаться в клубе из Бильбао.
Болельщики синих, без обид)
А всем же хочется, так что ’отвали чувак’ ( с уважением. Один из редких абсолютно адекватных фанов Мадрида, которых я тут читал)
Я увидел , что ты у меня в чс, большк ничего не знаю. А умных людей, аргументированно ( и со знанием материала), умеющих логично обосновать свою позицию, я в чс никогда не кидал.
Не знаю кто Вы, но значит причина была