«Отвали, чувак». Нико Уильямс – фанату на предложение перейти в «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы болельщики Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс отреагировал на предложение фаната перейти в «Реал».

Полузащитник «Атлетика» вместе с другими игроками пообщался с болельщиками на трибунах после открытой тренировки сборной Испании. Команде предстоит сыграть со сборными Сербии и Швейцарии в рамках Лиги наций.

«В следующем году в «Реал Мадрид», Нико!» – произнес один с фанатов, пока фотографировался с игроком.

«Отвали, чувак», – ответил на это Уильямс.

Этим летом 22-летнего испанца связывали, в частности, с переходом в «Барселону», однако он принял решение остаться в клубе из Бильбао.

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27 комментариев
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Отвали, чувак, я Иньяки
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Коутиньо, Дембеле и Гризман передают привет 👋 Но это другое, конечно же)
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Ответ Бегемотик
А я тебе не приятель, кореш!
Я тебе не кореш, друг!
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ну дык, Реалу он не нужен
реалу никто не нужен, особенно зрелищная игра на футбольном поле
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"Я тебе не чувак, приятель" - ответил фанат Уильямсу
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Ответ Ллб
Да ну ,перестань. Ты видел когда-нибудь перегруз из 8 человек на левой бровке? А всем же хочется, так что ’отвали чувак’ ( с уважением. Один из редких абсолютно адекватных фанов Мадрида, которых я тут читал)
Перегрузы мы в этом году можем в Челси увидеть. У нас на такое скамейки не хватит)
Болельщики синих, без обид)
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Ответ Aleksey Yashin
"Я тебе не чувак, приятель" - ответил фанат Уильямсу
А я тебе не приятель, кореш!
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Ответ xDe xDe
А зачем это и Уильямсу, и Реалу?
Да ну ,перестань. Ты видел когда-нибудь перегруз из 8 человек на левой бровке?
А всем же хочется, так что ’отвали чувак’ ( с уважением. Один из редких абсолютно адекватных фанов Мадрида, которых я тут читал)
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Ответ Spaten
Я тебе не кореш, друг!
я тебе не друг, товарищ!
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Ответ Биомеханоид
Ну если бы был дефицит игроков такого плана и позиции в Реале, то ты бы говорил "Я игрок Атлетика всем сердцем, но Реал великий клуб, и для каждого было бы честью...". Отвалильщик мамкин.
Так фанат сам спросил тупой вопрос. Зачем, зная, что у Реала три левых вингера, фанат болтает о переходе? Какой вопрос, такой ответ. Да и друзей у него там нет.
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Ответ Okazaki
Отвали, чувак, я Иньяки
Иньяки за сборную Ганы играет.
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Ответ Homelander_666
Неожиданно. Обида после последней нашей дискуссии прошла?)
?
Я увидел , что ты у меня в чс, большк ничего не знаю. А умных людей, аргументированно ( и со знанием материала), умеющих логично обосновать свою позицию, я в чс никогда не кидал.
Не знаю кто Вы, но значит причина была
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Ответ Homelander_666
Коутиньо, Дембеле и Гризман передают привет 👋 Но это другое, конечно же)
Дембеле не блестит даже при попадании прямых солнечных лучей
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Ответ Daulet Bolatuli
я тебе не друг, товарищ!
Я тебе не товарищ, гусь!
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Ответ Aleksey Yashin
"Я тебе не чувак, приятель" - ответил фанат Уильямсу
"Я тебе не чувак, я вообще что-то среднее! "
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Здорово, з..ал!
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жестоко он, конечно, обошёлся с Душевым.....
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Ну если бы был дефицит игроков такого плана и позиции в Реале, то ты бы говорил "Я игрок Атлетика всем сердцем, но Реал великий клуб, и для каждого было бы честью...". Отвалильщик мамкин.
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Лапорта: мололец сынок, так его!)))
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А зачем это и Уильямсу, и Реалу?
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