«Отвали, чувак». Нико Уильямс – фанату на предложение перейти в «Реал»

Нико Уильямс отреагировал на предложение фаната перейти в «Реал».

Полузащитник « » вместе с другими игроками пообщался с болельщиками на трибунах после открытой тренировки сборной . Команде предстоит сыграть со сборными Сербии и Швейцарии в рамках Лиги наций.

«В следующем году в « », !» – произнес один с фанатов, пока фотографировался с игроком.

«Отвали, чувак», – ответил на это Уильямс.

Этим летом 22-летнего испанца связывали, в частности, с переходом в «Барселону», однако он принял решение остаться в клубе из Бильбао.