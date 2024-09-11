Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»
Олег Малышев рассказал о срыве трансфера Джона Кордобы.
Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, колумбиец хотел 5 млн единой суммой.
«Мы интересовались игроком, действительно делали запрос. Была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», – сказал генеральный директор «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости