Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»

Олег Малышев рассказал о срыве трансфера Джона Кордобы.

Ранее сообщалось , что форвард «Краснодара » отказал «Спартаку» из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, колумбиец хотел 5 млн единой суммой.

«Мы интересовались игроком, действительно делали запрос. Была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», – сказал генеральный директор «Спартака ».