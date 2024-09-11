Веллитон: «Я бы хотел получить российский паспорт. Мне нравится Москва»

Экс-форвард «Спартак» Веллитон хочет стать гражданином России.

«Мне нравится Москва. Конечно, хотел бы получить российский паспорт», – сказал 37-летний бразилец.

Веллитон выступал за «Спартак » с 2007 по 2014 год, он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды брал серебряные медали.