Веллитон: «Я бы хотел получить российский паспорт. Мне нравится Москва»
Экс-форвард «Спартак» Веллитон хочет стать гражданином России.
«Мне нравится Москва. Конечно, хотел бы получить российский паспорт», – сказал 37-летний бразилец.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год, он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды брал серебряные медали.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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