Шалимов об отстранении России: «Минимум 10 лет. Когда СВО для нас закончится победой, а для Запада поражением, им тяжело будет делать вид, что ничего не произошло»
Игорь Шалимов предположил, когда Россию вернут в международные турниры.
«Понятно, что РФС проводит работу и с УЕФА, и с ФИФА, но ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет. Дело не в том, что чемпионат мира ближайший пройдет в том числе в США, а Евро следующий в Британии – странах, которые к России относятся недружественно.
Дело и в том, что когда СВО для нас закончится победой, а для Запада, для Европы поражением, это им тяжело будет принять и делать вид, что ничего не произошло – и начать играть с нами», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости