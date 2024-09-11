Шалимов об отстранении России: «Минимум 10 лет. Когда СВО для нас закончится победой, а для Запада поражением, им тяжело будет делать вид, что ничего не произошло»

Игорь Шалимов предположил, когда Россию вернут в международные турниры.

«Понятно, что РФС проводит работу и с УЕФА, и с ФИФА, но ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет. Дело не в том, что чемпионат мира ближайший пройдет в том числе в США, а Евро следующий в Британии – странах, которые к России относятся недружественно.

Дело и в том, что когда СВО для нас закончится победой, а для Запада, для Европы поражением, это им тяжело будет принять и делать вид, что ничего не произошло – и начать играть с нами», – сказал бывший полузащитник сборной России.