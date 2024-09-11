Стрикленд − о дебатах Трампа и Харрис: «Камала почти показала бездушного политика внутри себя»
Шон Стрикленд прокомментировал дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
«Наблюдать за тем, как Камала Харрис сдерживает смех, когда Дональд Трамп говорит об Афганистане… Она почти показала бездушного политика внутри себя», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.
Напомним, что президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Претенденты на пост − вице-президент от Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, 45-й президент США.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шона Стрикленда
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