Акинфеев пожал бы руку травмировавшему его Веллитону: «А почему нет? У меня обиды на него нет. Надо быть выше этих моментов»

Игорь Акинфеев готов пожать руку экс-форварду «Спартака» Веллитону.

Вратарь ЦСКА в 2011 году получил разрыв крестообразных связок колена после столкновения с Веллитоном.

– А крик на после травмы – пример чрезмерно эмоционального поведения?

– Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.

– Если сейчас Веллитона увидите, руку пожмете?

– А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим, – сказал вратарь ЦСКА.