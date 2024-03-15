Акинфеев пожал бы руку травмировавшему его Веллитону: «А почему нет? У меня обиды на него нет. Надо быть выше этих моментов»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Веллитон Футбол

Игорь Акинфеев готов пожать руку экс-форварду «Спартака» Веллитону.

Вратарь ЦСКА в 2011 году получил разрыв крестообразных связок колена после столкновения с Веллитоном.

– А крик на Веллитона после травмы – пример чрезмерно эмоционального поведения?

– Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.

– Если сейчас Веллитона увидите, руку пожмете?

– А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим, – сказал вратарь ЦСКА.

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86 комментариев
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Да, неприятный был момент, конечно. Хотя и виноватых по большому счёту нет. А в перерыве того матча Губершлёп Малафеева приложил, помнится.
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Я помню тот момент как вчера, оба шли в стык до последнего. Игровой момент, но Игоря тогда было искренне жаль
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+49
Ответ Олимпионик
Не хватает сейчас Спартаку такого как Веллитон
И особенно такого как Алекс.
+41
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Все верно, Игорь молодец. Игровой момент, Веллитон в том моменте играл как большинство сыграло бы, не подло.
+26
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+23
Как то даже слишком адекватно. Немного неожиданно. Во всяком случае молодец Акинфеев.
+26
-4
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
И что? Фол, возможно жк. Далее просто стечение неудачных обстоятельств при приземлении. Да, жаль Игоря. Но то, какую травлю раздули потом - вот это уж точно позор.
+23
-3
+20
Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
На этой ветке полный ##### только ты. Сам Игорь говорит, что претензий нет, игровой момент. Но тебя от одного упоминания Спартака разрывает так, что даже жалко
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+20
Ответ Издательство Trust Me, Bro
Комментарий скрыт
В этом эпизоде не было никакой жестокости
Просто не повезло
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+16
Ответ Owen_the_Simple
Веллитон нарушал правила. Причём нарушал не в борьбе за мяч, до которого не имел ни малейшей возможности добраться, а из хулиганских побуждений, что, в сочетании с отвратительным "линолеумом" Лужников и привело к травме. Формально фол не самый страшный, но в контексте невозможности добраться до мяча и отвратительного искусственного газона, с людьми, с которыми один хлеб ешь, так не поступают.
Там фол даже не на желтую, обычная борьба за мяч. Лучше расскажи почему такую дискву не получил тогда керж, чуть не убивший Диканя и какие у него побуждения были?
+19
-3
+16
Не специально же он тебе ломал, при приземлении повредил ногу, к акинфееву вообще вопросов не должно быть, понятно что на эмоциях, а вот к руководству цска, должны были быть, особенно к кудрявому
+18
-3
+15
Да в том эпизоде Веллитон был жертвой. Абсолютно игровой момент, который даже желтой не заслуживал, обернулся в итоге дисквалификацией на 6 матчей ТОЛЬКО лишь по той причине, что в столкновении участвовал вратарь сборной.
+21
-7
+14
Ответ Babangida Katar
И что? Фол, возможно жк. Далее просто стечение неудачных обстоятельств при приземлении. Да, жаль Игоря. Но то, какую травлю раздули потом - вот это уж точно позор.
Привыкли, что вратарь неприкасаемый. А здесь была верховая борьба двух полевых игроков, т.к за штрафной.
+14
-4
+10
Ответ ОттоДракула
Помню-помню. Решила ночью зимой изобразить Шумахера, но столб не оценил. Убиться за рулём премиального Бентли это надо было сильно постараться. Хорошо, что это был столб, а не встречная тачка.
да речь-то не об этом, а о том, что Губер человек с гнильцой. никто не просит слов сочувствия, но ты хотя бы рот свой замолчи и не оскорбляй человека, у которого горе в семье
+12
-2
+10
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Отличная позиция. Если кто-то выскажется не так, как ты думаешь, то ####. Просто 🤦🏾‍♂️
+11
-2
+9
Не хватает сейчас Спартаку такого как Веллитон
+14
-5
+9
Ответ Полуэктов Пётр
Да в том эпизоде Веллитон был жертвой. Абсолютно игровой момент, который даже желтой не заслуживал, обернулся в итоге дисквалификацией на 6 матчей ТОЛЬКО лишь по той причине, что в столкновении участвовал вратарь сборной.
Валера так и сказал: "Он - вратарь сборной! Ну и? Медаль ему на шею повесить..."
Игровой эпизод, Игорь вышел за пределы штрафной и стал обычным полевым игроком, Веллитон столкнулся с ним, как с другим полевым игроком во время единоборства. Вот и все, такое бывает постоянно
+8
-1
+7
Ответ Owen_the_Simple
Подпрыгнул на уровень лица Диканя и ударил его коленом, как в Мортал Комбат? Или ты что-то "забыл" упомянуть по старой спартаковской традиции? Ах да! Керж же просто бежал, сыграв в мяч, а Дикань заваливался на уровень его коленей на свой страх и риск. Ты на вопрос о нарушенном правиле так и не ответил, но лицемер я. Ха-ха.
Ну да Дикань сам на колено напоролся, на уровне отмаз наших чиновников - сами под колеса бросаются.
Все не пиши больше ты мне противен.
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0
+5
Ответ Millencolin
у которого жена погибла незадолго до этого
Помню-помню. Решила ночью зимой изобразить Шумахера, но столб не оценил. Убиться за рулём премиального Бентли это надо было сильно постараться. Хорошо, что это был столб, а не встречная тачка.
+13
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+5
Ответ Unknown Noname
Да, неприятный был момент, конечно. Хотя и виноватых по большому счёту нет. А в перерыве того матча Губершлёп Малафеева приложил, помнится.
Виноватых нет, а наказали Веллитона
+5
0
+5
Ответ Hitgoe Himgob
Я помню тот момент как вчера, оба шли в стык до последнего. Игровой момент, но Игоря тогда было искренне жаль
Абсолютно игровой был момент. Еще и за штрафной.
И сломался Акинфеев из-за того, что приземлился неудачно, потому что, как вратарь, не умеет такие единоборства без рук вести. Ну не повезло.
А Веллитон там ничего грубого не сделал, ему тогда судья только желтую дал. А потом КДК дискву большую назначил.
+6
-2
+4
Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
Настолько #######, что за последний час написал 7 комментариев в новостях с упоминанием Спартака?)) прям настолько, что прокомментировал слова Хлусевича, где про ЦСКА даже и близко нет ни слова?))
+5
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+4
Ответ Unknown Noname
Да, неприятный был момент, конечно. Хотя и виноватых по большому счёту нет. А в перерыве того матча Губершлёп Малафеева приложил, помнится.
Тот матч и сорвал маску с Губы
+4
0
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Веллитон не в чем не виноват. Была честная борьба за пределами штрафной. Веллитону даже должно было быть больней, если смотреть момент. Акинфеев неудачно приземлился на ногу. Просто репутация спартача... Ну так себе была.
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-6
+4
Ответ Unknown Noname
Да, неприятный был момент, конечно. Хотя и виноватых по большому счёту нет. А в перерыве того матча Губершлёп Малафеева приложил, помнится.
Не Малафеева, а вратаря сборной Дании))
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0
+3
Ответ Издательство Trust Me, Bro
Комментарий скрыт
Было, где он ногу не убирал, не спорю, но обходилось, с акинфеевым, по моему вообще за штрафной было, то есть игорян стал обычным полевым,веллитон, прыгнул, до мяча не достал, корпус акинфеева задел и тот упал,это максимум желтая
+4
-1
+3
Ответ Owen_the_Simple
Веллитон "боролся за мяч", в который не имел ни малейшей возможности сыграть, а Кержаков сыграл в мяч. Интересно. Кержаков сыграл в мяч, правил не нарушал. Поскольку я имею обширный опыт общения с болельщиками Спартака, которые уже придумали себе альтернативную реальность вокруг этого эпизода, я настаиваю, что бы вы потратили минуту и посмотрели повтор, а затем сформулировали какое правило Кержаков нарушил.
Ага четко коленом в лицо, ну и лицемер же ты.
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Ответ sanek_rabona
Там фол даже не на желтую, обычная борьба за мяч. Лучше расскажи почему такую дискву не получил тогда керж, чуть не убивший Диканя и какие у него побуждения были?
Он ещё не сможет ответить, почему не получил такую же дисквалификацию Дзюба, когда сзади зацепил Жиго, тот упал и тоже повредил связки колена
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0
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Вот игры были Корифей Велитон, по-моему куда зрелищнее нынешнего ЧР, или я постарел просто
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Ответ sanek_rabona
Надо быть выше этих моментов - поэтому ты 5 лет молчал, а потом признался что Веллитон был не виноват в твоей травме?
Мудрость приходит с возрастом, Санек. Все обошлось, Игорь после этого провел еще множество замечательных игр
+3
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Ответ Owen_the_Simple
>Была честная борьба Борьба за что? Он ему плечом ниже локтя влетел.
Я только что посмотрел момент. Ненадо меня переубеждать. Никто там не влетал, просто Игорь и сам выше и прыгнул высоко.
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