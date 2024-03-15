Акинфеев пожал бы руку травмировавшему его Веллитону: «А почему нет? У меня обиды на него нет. Надо быть выше этих моментов»
Игорь Акинфеев готов пожать руку экс-форварду «Спартака» Веллитону.
Вратарь ЦСКА в 2011 году получил разрыв крестообразных связок колена после столкновения с Веллитоном.
– А крик на Веллитона после травмы – пример чрезмерно эмоционального поведения?
– Я бы хотел посмотреть на человека, которому кто-то, образно говоря, сломает ногу. Он ему что, спасибо скажет? Я понимал, что у меня вторая травма крестообразной связки. Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции.
– Если сейчас Веллитона увидите, руку пожмете?
– А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим, – сказал вратарь ЦСКА.
Просто не повезло
Игровой эпизод, Игорь вышел за пределы штрафной и стал обычным полевым игроком, Веллитон столкнулся с ним, как с другим полевым игроком во время единоборства. Вот и все, такое бывает постоянно
Все не пиши больше ты мне противен.
И сломался Акинфеев из-за того, что приземлился неудачно, потому что, как вратарь, не умеет такие единоборства без рук вести. Ну не повезло.
А Веллитон там ничего грубого не сделал, ему тогда судья только желтую дал. А потом КДК дискву большую назначил.