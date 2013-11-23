Акинфеев о своих словах Веллитону: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

Вратарь поделился воспоминаниями о столкновении с бывшим нападающим Веллитоном во время матча в 2011 году.

– Ну давайте, это тоже раздули, это больше эмоции. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». И все остальное.

В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв.

Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, опять больничная койка. Это просто были эмоции. На того же Веллитона никакой обиды и зла нет. Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций.

– То есть у тебя не было ощущений, что он специально в тебя врезался?

– Да дело уже не в этом, специально, не специально. Если бы у меня ничего не было – ну удар и удар.

А здесь я понял, что у меня порвано колено опять. Этот выплеск со стороны глупым казался, но это было мое... я показал эти эмоции.

Да, я считаю, что я сделал неправильно, по тому, как люди на меня смотрели, Губерниев по губам читал, – сказал Акинфеев.

То самое столкновение Акинфеева и Веллитона: бразилец не виноват, против него сыграла репутация