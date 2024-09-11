Пост Реброва на 10-летие стадиона «Спартака»: в день открытия еле сдерживал слезы и получил сотрясение

Трогательно.

Всем привет! Давно не виделись, но сегодня отличный повод для поста: ровно десять лет назад стадион «Спартака» принял первый матч – против «Црвены Звезды».

Я рад, что играл тогда и что спустя десять лет отмечу юбилей на газоне любимого стадиона (хотя долго не мог к нему привыкнуть).

Как все было в 2014-м?

* * *

Впервые мы приехали на стадион в 2013-м, когда уже были трибуны и все почти достроили. Можно сказать, прибыли на инспекцию. С Митрюхой, помню, стояли в касках.

Честно, особых чувств тогда не возникло. Перед тобой – бетонная конструкция. И просто говорят, что здесь будет то, а здесь – это.

Но когда тренировались в чаше в июле 2014-го, все ощущалось уже совсем иначе. Да, еще не было внутреннего убранства, домашней обстановки, газон – жиденький. Но смотря на очертания, представлял, как сыграю здесь, где будут фанаты, где випы.

Приятное ожидание чего-то большого и грандиозного. Стадион тогда напомнил «Да Луш» – арену «Бенфики». Хотелось поскорее переехать. Любимые «Лужники» уже как два года закрыли на реконструкцию, из-за этого играли на «Локомотиве», ощущения домашнего стадиона совсем не было.

Когда Леонид Арнольдыч приезжал, всегда рассказывал про стадион, какой статус. Причем говорил довольно буднично, без восторгов, просто держал в курсе.

Спасибо ему большое за стадион.

* * *

На матч открытия нас привезли из сборной: меня, Паршивлюка, Комбарова, Глушака, Дзюбу. Договорились с Капелло, что сыграем не больше тайма, приехали прямо в кипе.

Я был очень горд, что выхожу с капитанской повязкой. Не потому, что я какой-то там крутой, а потому что это вообще со мной происходит и останется в истории. Честно, еле сдержал слезы радости. Пересматривал видео на построении – и там заметно, что наворачивалось.

Мы с Песьяковым и Митрюшкиным должны были сыграть по 30 минут, но мне пришлось замениться: уже на 12-й минуте получил сотряс. Игрок «Звезды» хотел прокинуть мимо меня, попал между рук, мяч прилетел мне в нос. Со стороны кажется, не очень серьезно, но ощущения были такими: кастрюлю надели на голову и ударили по ней молотком. Как в мультике «Том и Джерри».

Если бы был официальный матч, продолжил, но доктор сказал: «Какой смысл? Давай заменимся и в сборную обратно поедешь». Он-то сразу увидел по глазам, что это легкий сотряс.

Я не спорил, потому что хотелось побыть в сборной и не усугублять. Да, Акинфеев играет без вариантов, но для меня первый вызов, тоже очень важное событие. Тем более в открытии поучаствовал, все торжественные церемонии посетил, в воротах матч начал – это главное.

Еще из воспоминаний – на поле был Дмитрий Кудряшов. Я его помню еще по «Сатурну», в молодежке даже вместе играли. Прекрасный человек, душа компании, его и взяли в «Спартак-2» для атмосферы как ветеранчика. Да, Димуля кругленький, но какой активный, с каким ударом и как видит поле. Некоторые даже удивлялись, как человек с таким весом может быть таким подвижным.

Смешно было с голом Комбарика. Свистнули штрафной, он пробил без свистка, а сербы не ожидали. Мы его травили: «Дим, ты чего, гол нормальный забить не можешь?» А он отвечает: «Ребят, это все забудется. А в протоколе фамилия останется – и в истории я буду автором первого гола на стадионе «Спартака».

Не поспоришь – так и есть.

Если честно, до чемпионского сезона привыкал к стадиону. Знаете, напоминает квартиру, которую передали просто с отделкой. Вроде все есть, но еще тут недоделали, там недокрасили, не обжили, никак не украсили.

А к 2016-му прямо проникся. И болельщиков стало больше, и все по-домашнему. Я из-за этой атмосферы каждый матч особенно ждал.

Главное ощущение – трибуна В и активные фанаты. Это очень большая сила, которая дарит много эмоций и заряжает. Сейчас этой трибуны, к сожалению, нет. Рассказываешь молодым, которые на застали время до ковида, а они на тебя смотрят, как на мамонта. И не очень понимают, как это ощущается в реальности.

Стадион остается особым местом. Смотришь на гладиатора – и вспоминаешь, как с Глушаковым и самогоном вместе праздновали чемпионство. Выходишь на бровку – сразу всплывает атмосфера матча с «Ливерпулем», дерби с ЦСКА, игры с «Зенитом». Еще приятно, что семья ходит на стадион: поднимаешь голову, видишь их – тепло на душе.

Как бы ни сложилась моя судьба в «Спартаке», буду приходить на стадион как к себе домой.

Это родное и важное место.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press ; РИА Новости /Антон Денисов, Александр Вильф