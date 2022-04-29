«Спартак» – народная команда с самой большой и преданной армией болельщиков». Ребров о фильме «Мы – «Спартак!» к столетию клуба

понравился фильм «Мы – !».

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» поделился впечатлениями после просмотра документального фильма к столетию клуба, который вышел в онлайн-кинотеатре KION.

«Фильм очень понравился – трогательный, настоящий, эмоционально сильный. «Спартак» – народная команда, у нас действительно самая большая и преданная армия болельщиков. Этот подход – показать силу любви к «Спартаку» через истории фанатов – сработал на все 100.

Интересно было посмотреть на клуб со стороны болельщиков разных поколений. Да, футболисты тоже появляются в кадре, но это как раз тот случай, когда мы выступили на втором плане, а болельщики – на первом. Все вместе мы – «Спартак», – сказал Ребров.

Премьера фильма состоялась 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Производством фильма занимались студия United от Sports.ru и KION.

Посмотреть фильм «Мы – «Спартак!» можно уже сейчас эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. По промокоду KIONSPARTAK вы получите 2 месяца подписки KION бесплатно! Активируйте промокод здесь до 22 мая 2022 года.