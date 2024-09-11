Ткаченко об уходе Смолова из «Динамо»: «Федя не готов быть запасным. «Краснодар» предложил более привлекательные финансовые условия, но сыграл и ностальгический момент»

Герман Ткаченко рассказал, почему его клиент Федор Смолов покинул «Динамо».

34-летний нападающий летом вернулся в «Краснодар».

– Прошедшим летом Смолов не продлил контракт с «Динамо» и перешел в «Краснодар». Почему?

– Гендиректор «Динамо» рассказал, что мы не договорились по числу матчей для получения бонусов. Это правда, мы просили разбить бонус. То есть не получить весь бонус за тридцать матчей, а получить треть за десять матчей, треть – за двадцать и так далее. Если бы мы договорились по этой части, Смолов точно остался бы в «Динамо».

«Краснодар» предложил более привлекательные финансовые условия, но кроме них сыграл ностальгический момент. Сейчас, когда Федя появляется на базе « », говорит, что ему становится лучше, ему нравится культура клуба, содержание тренировок, партнеры по команде и в клубе приняли его роль. За это он несет серьезную плату: сложная логистика, жертва семьи, ведь у Карины много работы в , а она переехала в Краснодар вместе с Федей.

– Федя неудачно провел прошлый сезон.

– Федя был неудовлетворен личным сезоном, это точно. Но он играл в своем клубе. Еще раз: ему 34, он находится на последнем этапе карьеры. Сам факт наличия тебя на профессиональном уровне в таком возрасте – уже успех.

Здесь очень важно правильно оценивать свою роль – где-то получать меньше минут, но проводить их так, чтобы получать удовольствие и приносить пользу команде, важно слушать свое тело. С физикой у порядок, да и с футболом все пока тоже хорошо.

– В «Динамо» основным нападающим был . В «Краснодаре» есть Кордоба. В чем отличие роли Смолова?

– Тюкавин и Кордоба – очень сильные чуваки. Конечно, Федя не готов быть запасным, он спортсмен и хочет другого. Значит, масштаб понимания должен заставлять понимать ситуацию и бороться с ней. Кордоба удалился в матче с «Локомотивом», значит, против «Ростова» в старте сыграет Смолов.

Как я сказал выше, Федя находится на том этапе карьеры, когда такие минуты ценны сами по себе.

– Вас удивило, что болельщики «Динамо» освистали Смолова при выходе на замену?

– Я этого не видел. Федя об этом мне не сказал. Значит, для нас это прошло незамеченным, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

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