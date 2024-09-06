Федор Смолов: «Раньше не было соцсетей, все время проводили во дворе и играли в футбол»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов поделился воспоминаниями об игре в футбол в детстве.

Как это было в вашем детстве, юности?

– На начальном этапе это были коробки какие-то во дворах, только там все было асфальтировано. И был риск получить травму. Какие-то школьные футбольные поля, на которых каждый день играли в футбол. Раньше не было соцсетей, все все время проводили во дворе, поэтому... Почти все играли в футбол.

Было что-то памятное? Например, какой-то гол?

– Памятное – это уже когда я, будучи в «Соколе», ходил с ребятами играть в городской парк по субботам. Там собиралось большое количество людей, играли на прорезиненном покрытии. Это были матчи на вылет до одного гола. После по правилам команда уходила.

Там собирались взрослые ребята, ну и, конечно, они физически были более развиты, чем мы. Но мы своей командой из «Сокола» пытались играть. Вот эти субботы мы ждали, – сказал нападающий «Краснодара».

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6 комментариев
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Раньше не было соцсетей, все все время проводили во дворе, поэтому... Почти все играли в футбол.
....
Очень многие за книгами, роялем или скрипкой, так что не все играли в футбол.
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
У нас вся школа проводила негласные чемпионаты, играли вообще все, кроме девочек. И ребенка в классе из 15 пацанов только двое по мячу попадают. А им по 12 лет, как и нам тогда(( Какое-то массовое задротство из-за гаджетов, думаю
100% согласен смотришь на площадки в городе они пустые абсолютно один два человека кидают в корзину 🏀, брат у супруги к примеру 11 лет он не знает не одного вида спорта, физкультуру не ненавидит как предмет, и не хочет ходить туда, смотришь на это и не понимаешь куда это катится всё (
+3
0
+3
У нас вся школа проводила негласные чемпионаты, играли вообще все, кроме девочек. И ребенка в классе из 15 пацанов только двое по мячу попадают. А им по 12 лет, как и нам тогда((
Какое-то массовое задротство из-за гаджетов, думаю
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федя это же правдаааа
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А я играл в баскетбол, и кличка была Джордан - добавил Федя
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