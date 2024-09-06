Федор Смолов: «Раньше не было соцсетей, все время проводили во дворе и играли в футбол»

Федор Смолов поделился воспоминаниями об игре в футбол в детстве.

– Как это было в вашем детстве, юности?

– На начальном этапе это были коробки какие-то во дворах, только там все было асфальтировано. И был риск получить травму. Какие-то школьные футбольные поля, на которых каждый день играли в футбол. Раньше не было соцсетей, все все время проводили во дворе, поэтому... Почти все играли в футбол.

– Было что-то памятное? Например, какой-то гол?

– Памятное – это уже когда я, будучи в «Соколе», ходил с ребятами играть в городской парк по субботам. Там собиралось большое количество людей, играли на прорезиненном покрытии. Это были матчи на вылет до одного гола. После по правилам команда уходила.

Там собирались взрослые ребята, ну и, конечно, они физически были более развиты, чем мы. Но мы своей командой из «Сокола» пытались играть. Вот эти субботы мы ждали, – сказал нападающий « ».