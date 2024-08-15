«Краснодар» не продал Смолова за 1 млн долларов «Атлетико Ла-Пас» из 2-й лиги Мексики. «Быки» требуют 2 млн (Виктор Моралес)

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Д2 Мексика Футбол

«Краснодар» отказался продать Федора Смолова в «Атлетико Ла-Пас».

Клуб из мексиканского второго дивизиона предложил за 34-летнего форварда 1 млн долларов, но «быки» ответили отказом, потребовав 2 млн, сообщает журналист Виктор Моралес.

По данным источника, сам Смолов дал согласие на переход в «Атлетико Ла-Пас».

В 4 матчах текущего сезона на его счету 1 гол и 1 ассист.

85 комментариев
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Виктор Моралес с испанского расшифровывается как Иван Карпов?
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Сказочный бред!
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В этой новости прекрасно всё.
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2 лига Мексики хочет подписать Смолова? Хотя хз вообще чё там за океаном происходит, если Миранчук стал самым дорогим трансфером МЛС...
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Мексиканцы: "Миллион долларов и ящик текилы!"
Краснодар: "Продано!"
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А зачем мексиканцам Смолов?))))
Наладить поставки в Россию?)
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От надежды сборной на домашнем ЧМ до второй лиги Мексики 🤷‍♂️
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Откуда у второй лиги Мексики 1млн на трансфер? И это без учета 34лет, с другого континента и почти нулевой вероятностью акклиматизации к местному чемпионату.
Больше похоже на то, что агент Феде спецусловия пытается выбить в Краснодаре.
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Продавать,однозначно
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Ответ Зелёный гопник
Сказочный бред!
Что курят эти "инсайдеры"?
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Представили Смолова в сомбреро ? 🤠
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Это будет самый необычный переход, если такое случится. Здесь необычно всё.
Ответ за Чавеса?)
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Джордан возвращается к быкам...но есть нюанс
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Смолова, Мамаева и Кокорина в Мексику. Они реально смотрятся, как бойцы наркокартелей.
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Тут, больше интересует вопрос, что "ударило в голову" руководству футбольного клуба 2-й Мексиканской лиги, что они решили приобрести себе Смолова?
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Ответ Алексей Игоревич
Виктор Моралес с испанского расшифровывается как Иван Карпов?
В голос поржал )
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Ответ давай так
Комментарий скрыт
Я лучше шагомера. Шагомер врут, а я говорю только правду.
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Очень круто!
Ждем новость о возможном переходе Сани Кокорина, в "Атлетико Насьональ" из... Медельина! ))
Потом на Матч ТВ будут четкие кадры, где Саня и Федя встречаются в... товарищеском матче (стрелке), где ни будь. в районе Атланты, при передаче атрибутики (партии) Лехе Миранчуку, в окружении мучачос в гуарачеро и пончо, и колумбийцах в гуаябера с мачете...
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На спортсе есть негласное понятие "фейковая новость", ее публикуют раз в сутки - вот эта как раз она и есть
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Люблю оригинальные переходы
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Ответ Dvin
От надежды сборной на домашнем ЧМ до второй лиги Мексики 🤷‍♂️
Один шаг
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Ответ Dvin
От надежды сборной на домашнем ЧМ до второй лиги Мексики 🤷‍♂️
Движение вверх.
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Агент Смолову.... Ээ, Федя....там Атлетико тебя хочет. Мои 10 процентов... пойдешь?.... ДАААА
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Ответ Алексей Игоревич
Виктор Моралес с испанского расшифровывается как Иван Карпов?
Витя Альварес выходит на охоту!
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Кому даром нужно это днище 😂😂 вспоминается как он ходил пешком по полю и угорал, в концовке «чемпионского» матча динамо
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Ответ Макс Y-O-Y
В голос поржал )
Так вот кто меня разбудил...
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Ответ Доктор Верховцев
Размечтался.
Комментарий удален модератором
Ответ давай так
Комментарий удален модератором
Никакого.
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Ответ Dvin
От надежды сборной на домашнем ЧМ до второй лиги Мексики 🤷‍♂️
одна паненка
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Ответ Spaten
Представили Смолова в сомбреро ? 🤠
Он уже был в широкой шляпе в промо-ролике возвращения Локо в ЛЧ в 2018 году
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