«Краснодар» не продал Смолова за 1 млн долларов «Атлетико Ла-Пас» из 2-й лиги Мексики. «Быки» требуют 2 млн (Виктор Моралес)

«Краснодар» отказался продать Федора Смолова в «Атлетико Ла-Пас».

Клуб из мексиканского второго дивизиона предложил за 34-летнего форварда 1 млн долларов, но «быки» ответили отказом, потребовав 2 млн, сообщает журналист Виктор Моралес.

По данным источника, сам дал согласие на переход в «Атлетико Ла-Пас».

В 4 матчах текущего сезона на его счету 1 гол и 1 ассист.