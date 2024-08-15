«Краснодар» не продал Смолова за 1 млн долларов «Атлетико Ла-Пас» из 2-й лиги Мексики. «Быки» требуют 2 млн (Виктор Моралес)
«Краснодар» отказался продать Федора Смолова в «Атлетико Ла-Пас».
Клуб из мексиканского второго дивизиона предложил за 34-летнего форварда 1 млн долларов, но «быки» ответили отказом, потребовав 2 млн, сообщает журналист Виктор Моралес.
По данным источника, сам Смолов дал согласие на переход в «Атлетико Ла-Пас».
В 4 матчах текущего сезона на его счету 1 гол и 1 ассист.
Краснодар: "Продано!"
Наладить поставки в Россию?)
Больше похоже на то, что агент Феде спецусловия пытается выбить в Краснодаре.
Ответ за Чавеса?)
Ждем новость о возможном переходе Сани Кокорина, в "Атлетико Насьональ" из... Медельина! ))
Потом на Матч ТВ будут четкие кадры, где Саня и Федя встречаются в... товарищеском матче (стрелке), где ни будь. в районе Атланты, при передаче атрибутики (партии) Лехе Миранчуку, в окружении мучачос в гуарачеро и пончо, и колумбийцах в гуаябера с мачете...