Гаджиев о Джикии: «Жора сказал, что если не найдет команду покруче, придет в «Динамо» Махачкала. Мяч на его стороне»

Гаджи Гаджиев заявил, что Георгия Джикию ждут в махачкалинском «Динамо».

30-летний защитник покинул « » в конце прошлого сезона в связи с истечением контракта.

Сообщалось, что клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить запросы Джикии по зарплате, он просит 800 тысяч евро плюс бонусы.

«Мы хотели бы забрать Георгию Джикию в «Динамо» до конца трансферного окна, очень бы хотели! Но вы видите, что он прячется?

Шучу, конечно, но с Джикией я уже неоднократно общался, мы с ним в хороших отношениях. Жора сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам. Я и клуб ждем его – мяч на стороне Джикии.

Да, понятно, что условия, которые Жора считает нормальными, для нас будут экстраординарными, но у нас есть правило – мы не можем перегибать в плане условий, потому что это будет некорректно по отношению к другим игрокам.

Но Джикия – тонкий и понимающий человек, он все это хорошо чувствует. Ждем Жору в , мяч сейчас на его стороне. Было бы хорошо, если у нас будут еще усиления, но и ничего плохого не произойдет, если больше никого не подпишем», – сказал президент «Динамо» Махачкала.