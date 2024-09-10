Кркич-старший заявил, что Киммих хочет в «Барселону»: «Великие немецкие и французские игроки обычно выбирают «блауграну» – из-за ее истории, величия клуба»

Боян Кркич – старший заявил, что Йозуа Киммих хочет играть за «Барселону».

В эфире Cadena SER бывший скаут «блауграны» отметил, что важную роль в этом трансфере может сыграть присутствие в клубе , с которым пересекался в «Баварии» и сборной Германии.

«Великие немецкие и французские футболисты, когда их спрашивают о том, где они хотят играть, обычно выбирают «Барсу». «Реал» тоже называется, но в целом футболисты хотят играть за «Барселону» – из-за ее истории, из-за величия клуба. Их не интересуют экономические проблемы», – отметил Кркич-старший.