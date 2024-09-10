Кркич-старший заявил, что Киммих хочет в «Барселону»: «Великие немецкие и французские игроки обычно выбирают «блауграну» – из-за ее истории, величия клуба»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Йозуа Киммих Футбол

Боян Кркич – старший заявил, что Йозуа Киммих хочет играть за «Барселону».

В эфире Cadena SER бывший скаут «блауграны» отметил, что важную роль в этом трансфере может сыграть присутствие в клубе Ханси Флика, с которым Киммих пересекался в «Баварии» и сборной Германии.

«Великие немецкие и французские футболисты, когда их спрашивают о том, где они хотят играть, обычно выбирают «Барсу». «Реал» тоже называется, но в целом футболисты хотят играть за «Барселону» – из-за ее истории, из-за величия клуба. Их не интересуют экономические проблемы», – отметил Кркич-старший.

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5 комментариев
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Странно
Кроос, Рюдигер(хоть и не коренной немец) предпочтя Реал барсе, сомневаюсь что они жалеют о своем выборе.
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Ответ Boburbek Bakhronov
Странно Кроос, Рюдигер(хоть и не коренной немец) предпочтя Реал барсе, сомневаюсь что они жалеют о своем выборе.
А я сразу вспомнил Озила и Мецельдера. Можно ещё вспомнить Хедиру.
При этом в Барсе на ум приходит только Марк Тёр Штеген.
Да и с крутыми французами в этих клубах выбор очевиден.
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Так то оно так по мнению кирпичей старших, каталанских медиа и казахских кулесов, а в реальности единственный топ барсы это пенсионный поляк
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Ответ Boburbek Bakhronov
Странно Кроос, Рюдигер(хоть и не коренной немец) предпочтя Реал барсе, сомневаюсь что они жалеют о своем выборе.
Необходимо было добавить нотку пафоса) Несомненно, и те, и другие имеют большую историю, но высказать такую чушь не большого ума дело)
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Ответ Ya Tolik
А я сразу вспомнил Озила и Мецельдера. Можно ещё вспомнить Хедиру. При этом в Барсе на ум приходит только Марк Тёр Штеген. Да и с крутыми французами в этих клубах выбор очевиден.
100%
Про них совсем забыл
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