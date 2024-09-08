Киммих о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Лучшие должны быть номинированы, и Джамал один из них. Не знаю, по каким критериям принимается решение»
Йозуа Киммих удивлен, что Джамал Мусиала не попал в номинанты на «Золотой мяч».
Мусиала отметился голом и тремя голевыми передачами за сборную Германии в матче Лиги наций против команды Венгрии (5:0).
– Вы можете понять, почему Джамал Мусиала не вошел в список из 30 претендентов на «Золотой мяч»?
– Нет. Я не знаю, по каким критериям принимается решение.
Лучшие игроки должны быть в этом списке. И Джамал определенно один из них. Он снова показал это сегодня, – сказал полузащитник сборной Германии и «Баварии» в эфире Sky Sport.