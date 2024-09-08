Киммих о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Лучшие должны быть номинированы, и Джамал один из них. Не знаю, по каким критериям принимается решение»

Йозуа Киммих удивлен, что Джамал Мусиала не попал в номинанты на «Золотой мяч».

Мусиала отметился голом и тремя голевыми передачами за сборную Германии в матче Лиги наций против команды (5:0).

– Вы можете понять, почему не вошел в список из 30 претендентов на « »?

– Нет. Я не знаю, по каким критериям принимается решение.

Лучшие игроки должны быть в этом списке. И Джамал определенно один из них. Он снова показал это сегодня, – сказал полузащитник сборной Германии и «Баварии» в эфире Sky Sport.