Киммих о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Лучшие должны быть номинированы, и Джамал один из них. Не знаю, по каким критериям принимается решение»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Золотой мяч Йозуа Киммих Лига наций УЕФА Джамал Мусиала Футбол

Йозуа Киммих удивлен, что Джамал Мусиала не попал в номинанты на «Золотой мяч».

Мусиала отметился голом и тремя голевыми передачами за сборную Германии в матче Лиги наций против команды Венгрии (5:0).

Вы можете понять, почему Джамал Мусиала не вошел в список из 30 претендентов на «Золотой мяч»?

– Нет. Я не знаю, по каким критериям принимается решение.

Лучшие игроки должны быть в этом списке. И Джамал определенно один из них. Он снова показал это сегодня, – сказал полузащитник сборной Германии и «Баварии» в эфире Sky Sport.

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2 комментария
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Странно конечно что не попал, все же 1/2 ЛЧ с Баварией, на Евро отлично выступил, один из трех лучших бомбардиров. В номинацию попасть должен был
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