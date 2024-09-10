Дмитрий Селюк: «У Конате характеристики лучше Соболева, но ни один российский клуб не сделал предложения. Мохамед пошел в Саудовскую Аравию и заработает больше Глушенкова и Соболева»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Селюк высшая лига Саудовская Аравия Краснодар Джон Кордоба агенты Федор Чалов Мохамед Конате Александр Соболев Эдуард Сперцян Максим Глушенков Аль-Рияд Футбол

Дмитрий Селюк не понимает, почему Мохамед Конате не интересовал клубы Мир РПЛ.

«Конате – один из четырех футболистов: он, Кордоба, Сперцян, и не помню четвертого (Федор Чалов – Sports”) – кто два года подряд забивает больше десяти мячей. Всего четыре таких футболиста.

Вот у Конате закончился контракт. Он свободный, бесплатный. У него характеристики не хуже, чем у Соболева. Думаю, что даже лучше. Он даже моложе Соболева. Конате 26 лет. Ни один российский клуб бесплатно не сделал ни одного предложения.

Другое дело, что мне не нужны предложения из российских клубов. Конате пошел в Саудовскую Аравию и заработает больше, чем и Глушенков, и Соболев. Конате будет играть среди звезд мирового футбола, что большой плюс.

Но у меня вопрос: ребята, а вам что, не надо, когда бесплатно? Или надо только обязательно, чтобы игрок стоил 10 миллионов – и с него 5 миллионов откат получить?» – сказал агент новичка «Аль-Рияда».

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10 комментариев
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Ну кстати странно, что к Конате действительно никакого интереса не было от клубов РПЛ. Может агент отпугивает потенциальные варианты?)
+10
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Ну зато заработает больше, бе-бе-бе
+5
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+5
Ответ Roman
Ну кстати странно, что к Конате действительно никакого интереса не было от клубов РПЛ. Может агент отпугивает потенциальные варианты?)
Интерес был, тот же Локо его хотел, но во-первых с агентом никто не хочет связываться, во вторых несколько конате сам говорил , что хочет в другой чемпионат
+3
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+3
Ну так ясно почему...
Потому что не повезло с агентом
+2
0
+2
Кому что, а лысому откат )
+1
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+1
Ну Селюк есть Селюк, но справедливости ради Конате действительно качественный игрок. Видимо сам захотел сменить РПЛ.
+1
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+1
А Селюк в футболе хоть что-то понимает, кроме как себе любимому бабла срубить?
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И построит свой Луна-парк с Блек Джеком и прочими... радостями?
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Держатель плантаций, ты у кого спрашиваешь? У профи спортса? Лови правильные ответы. Почему, что и как
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Ответ dreamstep
Ну Селюк есть Селюк, но справедливости ради Конате действительно качественный игрок. Видимо сам захотел сменить РПЛ.
В чем он качественный? Загляните в профиль- полторы ковыряшки голов за всю карьеру, паспорт - еще неизвестно кто моложе - Дельфин или Конатов
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