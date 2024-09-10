Дмитрий Селюк: «У Конате характеристики лучше Соболева, но ни один российский клуб не сделал предложения. Мохамед пошел в Саудовскую Аравию и заработает больше Глушенкова и Соболева»

Дмитрий Селюк не понимает, почему Мохамед Конате не интересовал клубы Мир РПЛ.

«Конате – один из четырех футболистов: он, , , и не помню четвертого ( – Sports”) – кто два года подряд забивает больше десяти мячей. Всего четыре таких футболиста.

Вот у закончился контракт. Он свободный, бесплатный. У него характеристики не хуже, чем у . Думаю, что даже лучше. Он даже моложе Соболева. Конате 26 лет. Ни один российский клуб бесплатно не сделал ни одного предложения.

Другое дело, что мне не нужны предложения из российских клубов. Конате пошел в Саудовскую Аравию и заработает больше, чем и Глушенков, и Соболев. Конате будет играть среди звезд мирового футбола, что большой плюс.

Но у меня вопрос: ребята, а вам что, не надо, когда бесплатно? Или надо только обязательно, чтобы игрок стоил 10 миллионов – и с него 5 миллионов откат получить?» – сказал агент новичка «Аль-Рияда».