Роналду об игре в 40+ лет: «Мы с Пепе следили за собой на протяжении многих лет. Когда доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду объяснил, за счет чего можно успешно выступать в его возрасте.

– Расскажи о своих отношениях с Пепе и объясни, как ему удавалось играть на таком уровне в 40 лет.

– 41 год. У нас было дополнительное время в матче [на Евро-2024], а спустя 4 дня мы снова играли в экстра-тайме. Люди этого не ценят. Они всегда спрашивают: «Почему ты играешь?» Ладно, но что я могу поделать? К тому же я провел в игре против Грузии 60 минут.

Когда речь о долголетии, дело в настрое. Когда ты доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело. У тела есть определенная память: если ты уделяешь ему внимание на протяжении 10, 15 лет – твое тело будет тебя уважать. И затем уже дело будет в психологии, если ты захочешь поиграть еще 4-5 лет.

Во всех видах спорта карьеру завершают в период с 30 до 40 лет: теннис, «Формула-1», футбол... Обычно именно в этом возрасте начинает снижаться уровень тестостерона, гормонов. Это нормально, таковы биологические процессы. Но мы с Пепе – хороший пример, потому что мы следили за своим телом на протяжении многих лет, – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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15 комментариев
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Будет шакалить до 57, чтобы обойти японца-рекордсмена, который закончил играть в 56.
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всё определяет твоё эго...дружок и жалкие потуги быть хорошим футболистом а не просто скорером
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А Модрич чхать хотел, и ничего
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"Ты себе видать 2 века намерял"". Шарапов - Горбатому.
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Ответ Боевой удар
Игры нет абсолютно у роналду, не дриблинга, не умных ассистов, штрафной забил недавно спустя 3 года!! весь его талант ,это замыкание, добивание. это правда.
Не знаю, сразу вспомнил как он лучшего защитника Турции(так турки говорят) на 5 точку посадил на минувшем евро обыграв 1 в 1, а через несколько минут стал лучшим ассистентом в истории евро
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Ответ Overkiller
Да он и в 80 будет на костылях на поле выходить чтобы пенальти зашакалить.
Там и без пенальти голов больше, чем у топ-3 российских бомбардиров вместе взятых😅
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