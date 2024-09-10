Роналду об игре в 40+ лет: «Мы с Пепе следили за собой на протяжении многих лет. Когда доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело»

Криштиану Роналду объяснил, за счет чего можно успешно выступать в его возрасте.

– Расскажи о своих отношениях с и объясни, как ему удавалось играть на таком уровне в 40 лет.

– 41 год. У нас было дополнительное время в матче [на Евро-2024], а спустя 4 дня мы снова играли в экстра-тайме. Люди этого не ценят. Они всегда спрашивают: «Почему ты играешь?» Ладно, но что я могу поделать? К тому же я провел в игре против Грузии 60 минут.

Когда речь о долголетии, дело в настрое. Когда ты доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело. У тела есть определенная память: если ты уделяешь ему внимание на протяжении 10, 15 лет – твое тело будет тебя уважать. И затем уже дело будет в психологии, если ты захочешь поиграть еще 4-5 лет.

Во всех видах спорта карьеру завершают в период с 30 до 40 лет: теннис, «Формула-1», футбол... Обычно именно в этом возрасте начинает снижаться уровень тестостерона, гормонов. Это нормально, таковы биологические процессы. Но мы с Пепе – хороший пример, потому что мы следили за своим телом на протяжении многих лет, – сказал форвард сборной и « ».