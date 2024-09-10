Роналду о переходе в «Реал»: «Сказал себе: «Я был лучшим в АПЛ, выиграл в «МЮ» ЛЧ и «Золотой мяч». Сотворить историю в лучшем клубе мира – для меня это был вызов»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду вспомнил, как переходил в «Реал» в 2009 году.

«Да, было давление, но в то же время я верил в себя. Я сказал: «Слушай, я был лучшим игроком в АПЛ, выиграл «Золотой мяч» в «Манчестер Юнайтед», Лигу чемпионов...»

Я знал, что справлюсь. Я знал это, поскольку, как я уже сказал тебе, я верил в свои навыки, в свой талант. Было трудно, ведь это другая страна, мне было 24 года, я все еще был молод. Но в то же время я был очень позитивно настроен.

Лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в «Манчестер Юнайтед». Для меня это был вызов. Но, как ты знаешь, я человек вызовов, я люблю демонстрировать людям, что они неправы. Это был огромный вызов для меня, и я был счастлив играть в «Реале», – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.

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11 комментариев
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Историю в Реал Мадриде безусловно сотворил, а противостояние с Месси было во истину эпохальным!
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Рубрика занимательная статистика
Холланду надо в течении 16 лет(!)
забивать по 43 гола за сезон , что бы догнать Роналду по голам.
При этом Роналду еще забивает.
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Лучший трансфер с истории футбола! 450 голов в 438 матчах, 4 кубка ЛЧ, куча иных трофеев, лучший игрок в истории клуба! Легенда!
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Комментарий удален пользователем
Забил пару мячей подряд и понесло. А где был на кубке мира и чемпионате Европы? А ну да выпрашивал голы забитые прической или напарником по нападению
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Маленький текст.. Двенадцать слов "я", не считая "мне".. Может я ошибся - пересчитайте.. 🤭🤣
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
А если бы его еще допингом пичкали, как кого-то другого, что было бы?
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Но ботокс в пипку не бустит в спорте, значит, его можно колоть сколько угодно. То ли дело гормон роста…
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