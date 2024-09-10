Роналду о переходе в «Реал»: «Сказал себе: «Я был лучшим в АПЛ, выиграл в «МЮ» ЛЧ и «Золотой мяч». Сотворить историю в лучшем клубе мира – для меня это был вызов»
Криштиану Роналду вспомнил, как переходил в «Реал» в 2009 году.
«Да, было давление, но в то же время я верил в себя. Я сказал: «Слушай, я был лучшим игроком в АПЛ, выиграл «Золотой мяч» в «Манчестер Юнайтед», Лигу чемпионов...»
Я знал, что справлюсь. Я знал это, поскольку, как я уже сказал тебе, я верил в свои навыки, в свой талант. Было трудно, ведь это другая страна, мне было 24 года, я все еще был молод. Но в то же время я был очень позитивно настроен.
Лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в «Манчестер Юнайтед». Для меня это был вызов. Но, как ты знаешь, я человек вызовов, я люблю демонстрировать людям, что они неправы. Это был огромный вызов для меня, и я был счастлив играть в «Реале», – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.
Холланду надо в течении 16 лет(!)
забивать по 43 гола за сезон , что бы догнать Роналду по голам.
При этом Роналду еще забивает.