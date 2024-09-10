Генсек РФС Митрофанов: «Из-за доступности развлечений дети не приходят в спорт. Мы получаем очень однобоко развитого человека, а физической активности в его жизни нет»

Максим Митрофанов рассказал об увлечениях современных детей.

– В 2024 году любой вид спорта конкурирует с массой развлечений: компьютерными играми, мультипликацией, сериалами, YouTube, Tiktok, торговыми центрами и так далее. Что РФС может сделать, чтобы заинтересовать детей футболом?

– Дети не приходят в спорт или уходят из него по многим причинам, в том числе из-за доступности других развлечений. Раньше мы все мечтали о какой-то приставке, а товарищ, у которого дома стоял Pentium, был лидером двора. А сегодня у многих детей есть доступ к подобным развлечениям.

Некоторым родителям это удобно: сидит, что-то делает, не кричит, ничего не просит, никуда водить не надо, 2-3 часа ребенок пристроен. На самом деле в итоге мы получаем очень однобоко развитого человека, который, может, прекрасно разбирается в тонкостях IT-продукции, но скорее является ее потребителем, нежели создателем – для этого ведь тоже надо учиться. А какой-то физической активности, которая способствует разгрузке мозга и отдыху, в его жизни нет.

Поэтому три года назад мы пришли в школы и общеобразовательные учреждения с программой «Футбол в школе». А сейчас приходим и в детские сады. С этого учебного года в 50 детских садах стартует пилотный проект. Там набор совсем простых игр с мячом для детей от трех лет, чтобы любому воспитателю было удобно организовать досуг, занять физической культурой, увлечь какой-то игрой, а ребенок интересовался и развивался, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза.